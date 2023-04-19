Общество

День ветерана боевых действий предложили установить 1 июля на федеральном уровне

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Фото: пресс-служба Кремля

Сейчас эта дата установлена во многих регионах, отметил глава рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей Андрей Турчак. По его мнению, федеральный статус Дня ветерана боевых действий окажет бойцам дополнительную моральную поддержу.

Напомним, в Псковской области жителей, которые принимали участие в военных операциях, традиционно поздравляют с Днем ветеранов боевых действий 1 июля.