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Общество

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации

24.04.2023 14:11|Псков

Президент РФ Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в части денежного довольствия, он также отметил, что неважно, к какой категории человек относится, – важно, как он относится к Родине.

Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник – только если находится на передовой, сообщает РИА Новости

«Так и надо сделать», - сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.

Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников СВО и их семей.

«(Нужно) обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борются за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос. Нужно, безусловно, добиться этого равенства», - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. 

Теги: #зарплата #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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