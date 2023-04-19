Отсутствие права собственности ООО «Фавор» на крытый рынок на Четырех углах признал суд

Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.
Фото из материалов дела
«Судом оглашена резолютивная часть решения по делу №А52-3907/2022 по иску комитета по управлению государственным имуществом Псковской области к ООО "Фавор". Суд признал отсутствующим право собственности ООО "Фавор" на здание торгового комплекса, расположенного по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом №9», - сообщили в суде.
Напомним, ранее в районе Четырех углов в Пскове снесли ларьки.