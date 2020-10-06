Экономика

«Кто-то что-то на забор приклеил»: как будут сносить рынок на Четырех углах

Как снос ларьков на Четырех углах связан с «делом Гавунаса», почему городские власти восемь лет не замечали незаконные постройки на центральной магистрали и почему те, кто брали плату, не приводили территорию в порядок — Псковская Лента Новостей узнала настроения торговцев, несостоявшегося собственника и городских властей.

На ларьке с текстильными изделиями висит лаконичное объявление «Продается!» Меньше месяца осталось у предпринимателей с рынка на Четырех углах, чтобы решить, что делать со своими павильонами, продавцами и товаром. 29 сентября по всему рынку были расклеены уведомления от городских властей о демонтаже до 1 ноября. Основание одно на всех — нестационарные торговые объекты установлены незаконно, их нет на специальной схеме от 2012 года. «Будут демонтированы принудительно», - предупреждают составители уведомления из городского контрольного управления.

Смотрите также Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос

Людмила Леонидовна торгует в «Тимохине» париками и заколками с 1997 года. Упирает на социальную составляющую своего прилавка: перенесшие онкологию клиентки не переводятся двадцать лет и приезжают со всего региона.

«На основании чего мы должны переезжать? - задается она вопросом. - Кто-то что-то на забор приклеил? Да и некуда нам. Здесь маленькая арендная плата, поэтому цепляемся. А теперь, кто-то захотел это место».

Ее соседи по строению понемногу освобождают свои закутки. Посуда уже переехала, рукоделие пакует пряжу и ленты по коробкам, чтобы распределить по трем другим точкам.

«Место хорошо тем, что тут остановка, - говорит менеджер отдела товаров для рукоделия Елена. - Многие из деревень приезжают, или заходят на обеде, закупились и на автобус. Но мы считаем, что надо приводить территорию в порядок, чтобы был приличный вид, люди потянутся, если построить приличный комплекс».

Эстетическое безобразие — основная претензия большинства горожан к рынку. Число кивков в сторону Четырех углов усилилось этим летом, когда заговорили о сносе в ближайшие годы «Магеллана», а по программе приграничного сотрудничества с Латвией реконструировали Сквер искусств. На этом фоне существование рынка из разрозненных ларьков с выбоинами под ногами казалось верхом архаики. Еще немного, и сюда на агитацию перед выборами можно приводить самых молодых избирателей, чтобы припугнуть 90-ми. Архаичность происходящего понимают и торговцы, но не всем под силу потянуть аренду в ТЦ.

«Мы хотели пойти на другие места. Но там предлагают большие площади, по 100 квадратных метров и по полторы тысячи за квадрат. А у меня калошики, цветы, тапочки, одежда — такую цену я не выдержу», - приводит свои подсчеты Любовь Ивановна, торгующая на Четырех углах уже двадцать лет.

«Бабки старенькие к нам ходят, - поддерживает коллегу Татьяна. - Теперь спрашивают, куда им идти. Их здесь не обманут, мы им и обуться поможем, и носочки наденем. Из областной больницы многие приходят, кто из районов, а с собой нет ни трусов, ни ночнушек».

Остаться после условной даты на территории должен только длинный ангар на задах рынка, где торгуют продуктами, он является капитальным строением и принадлежит ООО «Империал». Также структуры Михаила Гавунаса владеют зданиями « ТД Тимохин» (но они являются нестационарными и подлежат сносу), где сдают площади в аренду. С тех, кто торгует на улице, берут плату за обслуживание: вывоз мусора, уборку территории и т. д. Земля при этом находится в муниципальной собственности.

«То, что город не получал аренду столько лет — это их проблема», - говорит директор «Империала» Николай Рассадин.

Он напоминает о «сложных отношениях с властью» в 2012 году, из-за чего было отказано во включении павильонов в схему расположения нестационарных торговых объектов. А мы напомним читателям страницы этих хитросплетений. В 2012 году областная прокуратура под руководством Тимура Кебекова доказала наличие у Михаила Гавунаса гражданства Израиля. Он был лишен мандата в областном Собрании и членства в «Единой России», спешно отбыл в Израиль. Началось следствие по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в основе которого лежит приобретение контроля над «Псковпищепромом».

Активы поменьше тоже без внимания не остались, например, земля под рынком. «Империал» купил ее у города, прокуратура вышла в суд, настаивая, что сделку нужно было совершать с областью, договор расторгли. Ларьки испарились со схемы, но не из реальности. Восемь лет рынок продолжал работать, как ни в чем не бывало. Именно в юридических закавыках кроется ответ на вопрос о неприглядном внешнем виде территории.

«Если бы земля была наша или в аренде, мы бы давно все переделали, - уверяет Николай Рассадин. - Был разработан план и эскизные рисунки, наш инвестиционный проект был включен в программу туристического кластера. Когда нас лишили земли, ни о каком приведении в порядок этой территории не могло быть и речи. Пришли большевики — и всех раскулачили. Когда был жив Игорь Викторович Калашников, бывший глава администрации города, он поднимал этот вопрос, посмотрел документы, собирался добиваться передачи нам этого участка. Ушел человек, и все забуксовало».

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова объясняет, почему за рынок взялись именно сейчас:

«Контрольное управление всего второй год работает. Вместе с отделом потребительского рынка стали проводить инвентаризацию, выявляем незаконно установленные объекты».

Расклейку уведомлений она называет доброй волей и поясняет, что будет происходить дальше. В течение октября по каждому сооружению будут выпущены постановления и опубликованы в газете «Псковские новости», они станут «окончательной бумажкой, фактической, настоящей». Предприниматели будут проинформированы о публикации. У них останется 15 дней на самостоятельный демонтаж.

«Сейчас звонят едва ли не каждый день, - рассказывает Наталья Симонова, - угрожают, что в суд пойдут. Нас это не пугает. Я понимаю законность своих действий и понимаю ответственность. Законодательство на моей стороне. Я полагаю, что все здравые люди. Если в добровольном порядке не снесут, уберет администрация. Снесем, а потом могут обращаться в суд».

Николай Рассадин настаивает, что год под знаком коронавируса — не самое удачное время для отправки торговцев на улицу. И предупреждает, что официальный документ о демонтаже ляжет на стол юристам, которые оценят судебные перспективы.

Тут, конечно, вспоминается судьба кафе «Изба» под Ольгинским мостом. Постановление о его сносе было подписано весной 2016 года, но пока владелица пыталась отстоять прикормленное место в суде, общепит проработал еще один сезон. Так или иначе, рынку на Четырех углах придет конец. Это надо принять, как неизбежность. Ключевой вопрос, что на его месте будет дальше. Пока никакого внятного ответа на него нет. Горожане фантазируют на тему парка, торгового центра, жилой застройки.

Смотрите также После сноса рынка на Четырех углах в Пскове может появиться бизнес-центр

«Обсуждается застройка не выше объектов, находящихся в этом кадастровой квартале. Возможны варианты, в том числе, торговых объектов. Приоритетный вариант — какой-то бизнес-центр», - сообщил Павел Волков, замглавы администрации города.

Вопрос будет вынесен на градсовет, а его дата пока не определена. Ну так и рынок пока стоит.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова