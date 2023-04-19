Общество

Земля после лесного пожара восстанавливается 7-8 лет — псковский эколог

Земля после лесного пожара восстанавливается порядка 7-8 лет. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил эколог Алексей Иванов.

«Ученые расходятся во мнениях, но сходятся в одном, что порядка 7-8 лет участок должен восстановиться после лесного пожара. А зачастую, если там, допустим, мусор, пластик, стекло - все это подпадает в зону пожара, все это перегорает, и земля пропитывается химическими соединениями, после чего земля, может быть, вообще никогда не восстановится и не придет в себя», - рассказал Алексей Иванов.



Он отметил, что польза палов травы весной — это историческое заблуждение. «Весной земля пробуждается, трава растет, появляются всякие микроорганизмы, а также мыши, полевки, птицы, гнезда», - напомнил эколог и отметил, что все это погибает в огне при палах травы.

Помимо этого, трава перегнивает и питает землю, продолжил Алексей Иванов. «Когда, я честно скажу, недалекие люди, которые не дружат со своим, есть если он, конечно, умом, поджигают сухую траву, уничтожается это все, вся флора и фауна, которая попадает в зону пожара», - заключил эколог.