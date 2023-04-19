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Общество

Псковские садоводы отказываются от сжигания мусора из-за пожароопасного сезона

26.04.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

Для профилактики пожароопасных ситуаций садовое некоммерческое товарищество Черняковицы-2 активно работает с администрацией волости. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель СНТ Ирина Еремкина.

«Что касается пожарных мероприятий, мы очень плотно работаем с администрацией и с главой нашей волости. Я получаю официальные документы о том, что с 10 апреля введен чрезвычайный режим, положения о том, что нельзя сжигать, воздержаться от пала травы, мусора на своих участках, вне зависимости от того, что в постановлении "14.79" внесено изменение о том, что мы теперь мусор имеем право сжигать на участках. Но никто не говорил о том, что во время этого пожароопасного сезона мы должны это делать. Бывает так, что я еще и персонально с людьми общаюсь, знаю, кто любитель поджечь чего-то, предупреждаю уже в личных беседах. Если нам предоставляют какую-то информацию, наподобие листовок, мы раскрываем их на информационных щитах».

Она отметила, что на территории СНТ Черняковицы-2 проходит опашка вдоль границ территории, расчищены и освещены два основных пожарных пруда, а также четыре небольших водоема.

Теги: #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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