Общество

Груду бесхозного хлеба на мостках у Словенских ключей убрали после публикации ПЛН

Груду бесхозного хлеба на мостках у Словенских ключей в Изборске убрали после публикации на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Администрация государственного музея-заповедника сообщает, что стихийное скопление хлеба и другой еды на мостках у Словенских ключей было убрано. Для пакетов и прочего мусора на ключах стоят урны, которые ежедневно убираются, как и вся прилегающая территория», - сообщили ПЛН в Изборском музее-заповеднике.

В учреждении пояснили, что с наступлением весны естественная кормовая база значительно пополнилась, и теперь птицы способны сами добыть себе пищу. «При этом они не откажутся полакомиться отварной перловой крупой, ячменём или пророщенными зёрнами пшеницы. Изборские лебеди могут показаться привередливыми и отказываться от угощения, но со временем привыкнут к правильному питанию!» - добавили в музее-заповеднике.