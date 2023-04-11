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Снабжать пропитанием уток на Городищенском озере в Старом Изборске – святое дело для каждого псковича. Похоже закормить их до смерти решили сегодня всей областью.
Сердобольные туристы несут хлеба тоннами, целлофан разлетается по округе, откормленных птиц уже не удивить крошками моих сухарей. А на мостках (где же ещё?) решили сделать склад для будущих поколений любителей кормления. Ну не пропадать же добру.
Хочется верить, что такая картина встречает посетителей Словенских ключей не каждый день. А то, ей-богу, эпицентр стихийной свалки получается.
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Интерактив: Хлебное место
Снабжать пропитанием уток на Городищенском озере в Старом Изборске – святое дело для каждого псковича. Похоже закормить их до смерти решили сегодня всей областью.
Сердобольные туристы несут хлеба тоннами, целлофан разлетается по округе, откормленных птиц уже не удивить крошками моих сухарей. А на мостках (где же ещё?) решили сделать склад для будущих поколений любителей кормления. Ну не пропадать же добру.
Хочется верить, что такая картина встречает посетителей Словенских ключей не каждый день. А то, ей-богу, эпицентр стихийной свалки получается.
Надежда