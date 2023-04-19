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Панихиду по почетному гражданину Пскова Анатолию Васильеву отслужат 29 апреля

В годовщину со дня кончины почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя Российской Федерации, лауреата государственной премии Анатолия Васильева в субботу, 29 апреля, в 12.00 в храме Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове состоится панихида. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили коллеги Анатолия Васильева.

Напомним, в 1971 году Анатолия Васильева назначили председателем Псковского горисполкома, и вплоть до 1980 года он возглавлял исполнительную власть. В 1980-1990 годах Анатолий Васильев работал в должности заместителя председателя Псковского облисполкома. В 1991 году после ухода на пенсию он перешёл на работу в гендирекцию «Псковреконструкция» и лично возглавил работу по реализации ответственной правительственной программы.

Под непосредственным руководством Анатолия Васильева был разработан «Проект комплексной реконструкции исторического центра города Пскова», который был утвержден администрацией города в 1999 году и стал основным документом по реконструкции и возрождению древнего города.

В 1999 году за подготовку Пушкиногорья к юбилею генеральная дирекция «Псковреконструкция» и ее руководитель были удостоены благодарности президента РФ, а сам Анатолий Васильев - почетного звания «Заслуженный строитель России».

8 июля 2003 года на 14-й сессии Псковской городской Думы 3-го созыва Анатолию Васильеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

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