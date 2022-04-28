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Умер почетный гражданин Пскова и заслуженный строитель РФ Анатолий Васильев

Умер почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель РФ, лауреат Государственной премии РФ Анатолий Васильев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском обкоме КПРФ, там выразили соболезнования родным и близким скончавшегося.

Анатолий Тимофеевич Васильев родился 25 января 1930 года в деревне Оленино Псковского района. «С ранних лет на его долю выпали тяжелые испытания: неполная семья, война, оккупация, фашистские фильтрационные лагеря... Но трудности не сломили: после Великой Отечественной войны, наперекор судьбе, Анатолий окончил 7 классов школы, поступил в строительный техникум. После третьего курса был призван в армию, где служил в корпусе Воздушно-десантных войск. В послевоенное время раскрывается грань его таланта, и Анатолий Тимофеевич становится спортсменом: в армии он совершает 13 прыжков с парашютом, 10 лет бессменно возглавляет как футбольную, так и хоккейные команды города Пскова, игравшие тогда во II лиге. После демобилизации он с отличием окончил строительный техникум, совмещая работу с учебой, поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и окончил его с красным дипломом», - говорится в сообщении.

В 1956 году в качестве инженера Анатолий Васильев поступил на работу в конструкторско-технологическое бюро Псковоблпроекта. «Благодаря своим способностям, трудолюбию и обостренному чувству ответственности за порученное дело, он проходит путь от инженера до главного инженера проекта. С 1964 по 1968 год работает в должности главного инженера Ремстройуправления Псковского областного коммунального хозяйства», - продолжили в обкоме.

С января 1968 года Анатолий Васильев занимал ответственный пост в Псковском горкоме КПСС - первого заместителя председателя горисполкома. В 1971 году он был назначен председателем горисполкома. Вплоть до 1980 года он возглавлял исполнительную власть.

«За годы работы на этих высоких городских должностях было сделано очень многое для развития Пскова: началось массовое крупнопанельное жилищное строительство, переведены на природный газ практически все городские котельные и большая часть городского жилищного фонда, построены новые промышленные предприятия и объекты социально-культурного назначения», - вспомнили в КПРФ.

В 1980-1990 годах Анатолий Васильев работал в должности заместителя председателя Псковского облисполкома. В 1991 году после ухода на пенсию из облисполкома он согласился принять предложение перейти на работу в гендирекцию «Псковреконструкция» и лично возглавить работу по реализации ответственной правительственной программы. Под непосредственным руководством Анатолия Васильева был разработан «Проект комплексной реконструкции исторического центра города Пскова», который был утвержден администрацией города в 1999 году и стал основным документом по реконструкции и возрождению древнего города.

В 1999 году за подготовку Пушкиногорья к юбилею генеральная дирекция «Псковреконструкция» и ее руководитель были удостоены благодарности президента РФ, а сам Анатолий Васильев - почетного звания «Заслуженный строитель России».

8 июля 2003 года на 14-й сессии Псковской городской Думы 3-го созыва Анатолию Васильеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».