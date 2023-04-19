Общество

Подземный газопровод построили для зажжения Вечного огня в Дедовичах

Торжественное мероприятие, посвящённое переводу на природный газ Вечного огня мемориала «Партизанской славы», состоялось в поселке Дедовичи 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, председатель Совета ветеранов Дедовичского района Борис Василевский, Военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии, волонтеры Победы, юнармейцы и представители молодежного поискового отряда «Журавли».

Мемориал был открыт в июне 2020 года в память об участниках партизанского движения, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для обеспечения бесперебойной поставки газа на мемориал сотрудниками «Газпром газораспределение Псков» построен подземный газопровод протяженностью около 250 м и установлена обновленная горелка.

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Подключение Вечного огня прошло в формате телемоста с городом Кингисепп Ленинградской области, где в этот день также после реконструкции был открыт Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот». Руководили подключением в режиме видеосвязи из Кингисеппа первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В рамках мероприятия к природному газу, обеспечивающему постоянный режим горения, подключили Вечные огни в Псковской, Смоленской, Кировской областях. Также в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации появилась возможность подавать сетевой газ к Вечным огням в Кабардино-Балкарской Республике, Хабаровском и Краснодарском краях, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях.

«Мы обеспечиваем газом порядка 1500 мемориалов с режимами постоянного и непостоянного горения в 66 регионах страны. Их число постоянно растет, сегодня на сетевой газ перешли еще несколько памятных объектов», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Также из города Кингисепп в режиме телемоста состоялся старт ежегодной международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».