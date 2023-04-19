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Зажжение Вечного огня в Дедовичах прошло в режиме телемоста. ФОТО

У мемориала Партизанской славы в поселке Дедовичи 27 апреля впервые зажгли Вечный огонь. Торжественное мероприятие прошло в режиме телемоста, объединившего четыре региона – Ленинградскую, Смоленскую, Кировскую и Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Старт подключению и ежегодной международной акции «Диктант Победы» в Кингисеппе дал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Псковский сенатор назвал мемориал «Роща пятисот» местом силы и местом памяти о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Памятник был воздвигнут к февралю 1941 года, несколько раз перестраивался, а сейчас открылся после реконструкции.

«Мы зажигаем огонь памяти, огонь постоянного горения в рамках поручения президента. Более полутора тысяч Вечных огней перешло на обслуживание в компанию Газпром», - отметил в выступлении Андрей Турчак и поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и всех, кто в преддверии Великого Дня Победы сделал возможным зажжение огня постоянного горения.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обратил внимание, что компания безвозмездно поставляет газ к мемориалам в 66 регионах страны, их число постоянно растёт – это происходит там, где подключение переходит на сетевой газ. Информация обо всех объектах размещается на интернет-ресурсе «Храним огонь Победы», который позволит ещё лучше знать историю Великой Победы, хранить информацию о Вечных огнях, с подвигом героев можно ознакомиться в интерактивном режиме.

После торжественного зажжения Вечного огня в Кингисеппе, в деревне Сычёвка Смоленской области и в городе Слободской Кировской области эстафету приняли Дедовичи.

Депутат Государственной Думы Александр Борисов назвал участие Дедовичского района в большом грандиозном федеральном проекте Вечных огней важнейшим событием. «Особенно символично, что этот огонь зажигается на воистину народном мемориале, воздвигнутом в память о павших партизанах, оказавшим здесь мощнейшее сопротивление немецко-фашистским захватчикам», - обратился в режиме телемоста ко всем участникам акции депутат и отметил, что вне всякого сомнения Вечный огонь станет сердцем мемориала.

Помимо мемориала в Дедовичах на природный газ были переведены Вечные огни памятников ещё в четырёх муниципалитетах Псковской области – в Островском, Печорском, Дновском и Невельском районах. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева от имени Правительства Псковской области выразила благодарность Алексею Миллеру и Сергею Густову, а также всем, кто от имени Газпрома принимал участие в проведении газа, инфраструктуры и оборудовании Вечного огня.

«Эти Вечные огни будут вечной памятью героического прошлого нашего народа, героических подвигов партизан и памятью о Великой Победе», - сказала в выступлении Нинель Салагаева.

От депутатского корпуса регионального парламента со знаменательным событием жителей Дедовичей поздравил Александр Братчиков.

«Зажжённый сегодня Вечный огонь будет гореть в знак нашей безмерной благодарности советским солдатам за жизнь и свободу, которую они своим мужеством и героизмом завоевали для последующих поколений. Вечный огонь будет гореть в знак нашей скорби о каждом погибшем, и в знак благодарной памяти о каждом, кто внёс вклад в нашу Великую Победу, - сказал вице-спикер. – Мы наследники поколения победителей и наш долг быть достойными их памяти».

Вечный огонь в Дедовичах зажжён на святом месте для каждого жителя района, обратил внимание глава муниципалитета Геннадий Афанасьев. «Именно на этой высоте спустя месяц после начала войны был дан первый бой фашистам. Регулярные части и партизаны оттеснили врага от Дедовичей и не давали ему продвинуться вглубь территории», - отметил руководитель муниципалитета и напомнил, что в 2020 году Дедовический район первым в области получил почётное звание «Край партизанской славы».

Участники церемонии почти память жертв войны минутой молчания. В завершение официальные лица, юнармейцы, бойцы поискового отряда «Журавли» и местные жители возложили цветы к зажжённому Вечному огню.