Общество

Стать опекуном выдры Бухли предлагают псковичам

Стать опекуном выдры Бухли и других животных псковского подворья предлагают псковичам. Об этом сообщается в группе псковского подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Это невероятно, но вы можете занять одно из вакантных мест, став опекуном для Бухли. Степень вовлеченности будет зависеть только от вашего желания. Взять под опеку животное, у которого еще нет опекуна, – это как завести питомца, о котором всю жизнь мечтал, но не мог себе этого позволить по каким-либо причинам. И, конечно, проект опеки – это реальная помощь нашим животным!

Благодаря проекту мы можем улучшить условия содержания и питания подопечных приюта "Псковский ковчег", качество ветеринарной помощи и помочь большему количеству нуждающихся животных», - рассказали в подворье.

Как уточнили в подворье, участник проекта опеки сможет навещать своего подопечного в рабочие часы подворья, помогать фонду ежемесячным пожертвованием на содержание подопечного, внести свой вклад в лечение подопечного, получать новости о жизни подопечного.

Также на вольере появится табличка с именем о том, что у животного есть опекун.