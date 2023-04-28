Общество

Совет по делам инвалидов образовали при правительстве Псковской области

В Псковской области образован Совет по делам инвалидов при правительстве региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Согласно положению, Совет образован для организации эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов региона, общественных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Псковской области.

Заседание Совета будет проводиться не реже одного раза в полгода. Основные задачи органа — подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в Псковской области по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов, взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами инвалидности и инвалидов.

В числе приоритетов — анализ проектов нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты инвалидов и актуальным проблемам инвалидности и инвалидов, обсуждение предложений по социальной поддержке и содействию занятости инвалидов на территории Псковской области, а также разработка и содействие реализации мер по повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

Состав совета будет утвержден распоряжением губернатора Псковской области. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет по социальной защите Псковской области.