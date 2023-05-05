Общество

Блиновская временно приостановила продажу своих курсов

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская временно остановила продажи собственных курсов для избежания ужесточения меры пресечения.

Блиновская поступила так, чтобы не попасть в СИЗО, сообщает RuNews24 со ссылкой на Телеграм-канал Shot.

Пока же до последнего времени кураторы марафонов продолжали набор учеников в новые группы, хотя суд вынес решение о домашнем аресте блогера еще 28 апреля.

Сейчас же все желающие попасть на марафоны записываются в «лист ожидания», но даже примерно, когда они начнутся, никто не уточняет.

Напомним, 27 апреля российского блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в Москве. Блиновская проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания.