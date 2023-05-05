Блоги / Дина Дабришюте

Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Продающие воздух и те, кто его покупает.

Монетизация браков в России.

Очевидное долгожданное: как Псковский музей башню взял.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: ctyzyrka.ru/tema/2424-torgovlya-vozdukhom-pustota-za-dengi

Современное общество толерантно, скоро на обиды и легко распадается на меньшинства. Даже в России. Пока весь мир делится по цветам радуги и винится за рабство, мы решаем вопросы национальные. В РФ живет много разного народу, отличающегося по убеждениям, цвету кожи, разрезу глаз и так далее. Несколько лет назад в Интернете разошелся весьма оскорбительный и некорректный термин «инфоцыгане». В тот момент в нашей стране узнали все, что чувства есть не только у верующих, но и у представителей разных народов. Поскандалили тогда и успокоились. На какое-то время разве только в регионах недобропорядочные медиа позволяли себе высказываться подобным образом насчет своих же коллег. Однако в конце апреля появился новый повод пощеголять некорректным словарным запасом – матерь марафонов по саморазвитию, богиню инфофокусников всех соцсетей, блогера Елену Блиновскую арестовали.

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Этот курьезный случай мне напомнил нашумевшую американскую историю. В 2016 году писатель Дерек Медин, эксперт в области семейных проблем, автор книги «Как я сохранил жизнь, брак и семью с помощью общения» застрелил свою жену. У нас от Блиновской, по счастью, никто не умер. Судя по популярности и медийности Елены, у аудитории вопросов к ней не возникало. А если и были робкие недоуменные реплики разочарования в ее марафонах, блогер парировала - сам дурак, сам накосячил.

Проблемы у инфофокусницы начались, когда вопросы к ее работе появились у государства, по части уплаты налогов. У дамы накопилось более 900 миллионов долга! Я какое-то время наблюдала за работой Елены, поражаясь ее нахальству, а сейчас с интересом слежу за развитием событий и считаю, что весь кейс блогера имеет две важных идеи: 1) Вселенная действительно что-то дает при правильном запросе и достаточной степени наглости, 2) не надо быть жадным. Конечно, не Блиновской единой! Их – рать. Каждый инфофокусник уникален, тут как с психологом – найди своего и успокойся. И денежки неси.

Далеко нести не надо – в Пскове тоже есть коучи, наставники, эксперты и гуру, которые раскроют ваш уникальный потенциал, убаюкают внутреннего ребенка, научат вас проявляться, просветляться и так далее. Они с гордостью расскажут в своих соцсетях, как преисполнились сами, сколько марафонов прошли и почем нынче духовный рост. Но он не сейчас уже не в трендах. Теперь модно дорого продавать свое время, и популярны курсы о том, как научиться это делать. Недавно читала в соцсетях, как одна такая псковская наставница хвасталась, что смогла вывести псковскую же клиентку (которая раскрывает, прости господи, женственность) на заработок почти полмиллиона рублей в месяц. Ну что, вы еще верите в ценность профессионального образования после этого? А в карьерный рост и повышение зарплаты на работе 24/7?

Меня приводит в шок даже не то, с какой скоростью плодятся наглые псевдоэксперты в блогах, а то, насколько охотно люди им несут деньги. В кризис! Кажется, секрет успеха в наше время прост – охренеть до нужной степени. И Вселенная все тебе даст, и государство мешать не будет, если с ним вовремя поделиться намедетированным.

Источник: https://bondik-kids.ru/raskraski/graf-ne-otdaet-so-svadbi

Пока вы копали парники на дачах и жарили шашлыки в минувшие майские, депутаты Госдумы размышляли о судьбах Родины. Инициативы народных избранников традиционно делятся на две категории - запреты и фантазии. Есть, конечно, уникальные предложения, причудливо объединяющие в себе оба направления мысли, но о них не сегодня. Сегодня о деньгах за браки. В данный момент разрабатывается документ, согласно которому российские пары будут получать федеральные выплаты на юбилеи совместной жизни.

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Математика простая: вместе 15 лет – получите 15 тысяч, 20 лет – 20 тысяч и так далее. За количество детей положены надбавки. В настоящий момент практика поощрения семей-долгожителей есть в регионах, иногда про долгие брачные союзы сюжеты по местному телевидению показывают. Я долго думала – нафига, а потом включила внутреннюю училку и поняла – для примера. Сейчас многие мои однокурсницы уже в разводе, кто-то родил ребенка или двух, некоторые выходят замуж, но уже во второй раз. В общем, когда размениваешь четвертый десяток, есть о чем подумать. Подрастающему же поколению наш жизненный опыт и тем паче наши разочарования не нужны. Пусть у них будут хорошие примеры перед глазами, хоть и чужие.

Правда, как мне кажется, акценты нужно делать не на продолжительности брака, а на секретах такого долголетия. И желательно так об этом говорить, чтобы детям из неполных семей не было обидно. А еще неплохо бы детей учить каким-то азам психологии, чтобы они хоть немного умели жить в паре, договариваться между собой, сохранять союз, при этом расставлять личные границы… Это я уже, конечно, замечталась. Вообще платить деньги народу просто так – идея популистская. При этом прекрасная, соблазнительная и светлая, как будущее при коммунизме. Но если уж давать из казны, то всем. Чем хуже официальный союз, который продержался год? Я считаю, он тоже достоин поощрения! А если и ребенка сразу родили, так тем более.

По моему скоромному убеждению, браки нынче не в моде. Тому есть миллион причин, личных и общественных. Для отдельно взятого человека такая современная тенденция, скорее, спасительна – больше времени набраться хоть немного ума и понять, чего хочешь от жизни. Заводить семью и детей точно нужно не всем. Поговорка «насильно мил не будешь» работает и в этом случае. Государству же нужны новые ячейки общества, новые люди. И импортозамещение. При чем тут оно, спросите вы? С 1 июля из России уходит популярное приложение для знакомств Tinder. Говорят, некоторые пары нашли друг друга именно там и даже не на одну ночь. Что-то не припомню, чтобы существовал какой-то отечественный аналог платформы. Кажется, людям теперь придется массово выходить на улицу, без телефонов, заново учиться разговаривать ртом. С нынешними скрепами, конечно, в разы сложнее будет найти стоящего человека.

Думаю, появится особый подвид мужиков, которые с серьезными намерениями будут в лоб спрашивать у незнакомых девушек о девственности. И следом спускать свои штаны. Как вариант, любое приложение для знакомств для русского человека может заменить церковь. Тут тебе и скрепы, и хорошие примеры, и всяческая благость. Правда, выплат никаких не обещают.

Схема: topwar.ru / «Военное обозрение»

У туристической привлекательности, которой славится Псковская область, есть две стороны. Первая (очевидная) - качество соответствующей инфраструктуры для гостей. Вторая (менее очевидная) - выгода предприятия для местных. Чтобы псковичи могли заработать деньги на своих же объектах, необходимы вложения. Если мы говорим о бизнесе, тут все понятно: хочешь развиваться и быть на слуху - договаривайся с турфирмами, расширяй производство, облагораживай свою территорию. Однако памятники государственные, региональные или городские, на которые толпами едет турист, не так-то легко сделать доступнее для посетителей.

Дело не только в деньгах на реконструкцию или недобросовестных собственниках. Так уж повелось в нашем нафталиновом городке, что существуют полностью неприкосновенные объекты. В частности, к ним относится средневековая застройка, вернее, то, что от нее осталось. Давно ли вы гуляли вдоль колец крепостных стен Пскова? Душераздирающее зрелище. С каждым годом стены все ниже, башни все угрюмее. Лично меня более остальных печалит Гремячая. Нравы большинства ратующих за старину псковичей, в том числе историков и общественников, не позволяют передать пока еще целые объекты в чьи-то заботливые и проверенные руки. Единственное учреждение, которое взяло на себя труд возрождать памятники Средневековья, в частности башни крепостных стен, успешно использовать их в своей работе и активно привлекать туда общественность – Псковский музей-заповедник. Да и то только в новом федеральном статусе и при новом директоре. Недавнее открытие Покровской башни для массового посещения – настоящий подарок, в первую очередь, псковичам.

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Теперь можем гордиться не только Варлаамовской башней, где регулярно проходят концерты и выставки! Жаль, конечно, что такое рядовое явление – использование памятников для организации тематических мероприятий – мы воспринимаем как праздник. Но хорошо, что после десятилетий застоя что-то конструктивное стало происходить. От души желаю Псковскому музею и всем нам полной музеефикации стен и башен крепости.

Слишком долго мы жили в риторике, когда объекты были неприкосновенными, при этом денег на их реконструкцию не было в помине. Стены осыпались, порастали деревьями и травой, местами горели или гнили. В полуразрушенных башнях устраивали притоны, ночлежки или общественные туалеты. Зато уважаемые радетели старины были довольны – все разваливалось, но стабильно и предсказуемо. Удивительно даже, как Власьевскую-то один из прежних директоров музея, кажется, умудрился сдать в аренду. Затея по факту, оказалась совершенно идиотская, потому как музей особо ничего не имеет с этой сделки и по сей день. Лучше бы оставили как есть, нормальный руководитель сейчас взял бы ее в оборот. Турист бы туда шел, денюжка на развитие учреждения культуры зарабатывалась бы.

В нормальном городе, у которого есть продуманный образ, стали бы поднимать туристическую целину именно с этого – музеефикации самых ярких уникальных объектов показа, к которым в Пскове, без сомнения, относятся крепостные стены и их башни. Начали бы это лет 20 назад, глядишь, и привлекательным город был бы сейчас не только на пару дней и не только для неискушенных туристов. Будем надеяться, что курс на возрождение Средневекового Пскова из руин взят уверенно и надолго. Заводы – рабочим, землю – крестьянам, башни – музею!

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте