Общество

Наталья Исакова поделилась планами по работе в Общественной палате РФ

Недавно избранный член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова планирует заниматься в палате деятельностью, связанной с сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. Об этом она сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что, конечно, мне ближе то, чем я занимаюсь: это работа по сохранению исторической памяти, патриотическое воспитание. Поэтому я планирую начать с того, что мне ближе, а там посмотрим», - сказала гостья студии. Напомним, помимо представительства региона в Общественной палате РФ, Наталья Исакова занимает должности директора Государственного архива Псковской области, руководителя регионального отделения Российского исторического общества.

Наталья Исакова подчеркнула, что пока она только выбрана в состав Общественной палаты Российской Федерации, а сама палата пока не собрана. Первое заседание планируется до 1 июля. «Поэтому я еще не окунулась в работу в Общественной палате Российской Федерации», - заметила она.

Напомним, Наталью Исакову избрали членом Общественной палаты РФ от Псковской области 20 марта.

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Ранее Псковскую область в Общественной палате РФ представлял директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. Предполагалось, что его переизберут, но он взял самоотвод.