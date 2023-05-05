Общество

В Изборске спасли запутавшегося в леске лебедя

Лебедя, запутавшегося в рыболовной леске, удалось поймать и освободить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

«За это нужно благодарить охотоведа Печорского района Александра Васильевича Яцко. Также благодарим многочисленных туристов, которые переживали за судьбу лебедя. За эти дни нам поступили десятки сообщений и звонков от неравнодушных граждан, - рассказали в музее-заповеднике.

Как сообщил начальник отдела безопасности музея-заповедника Александр Артурович Синельников, рыболовный крючок застрял у лебедя в оперении, тело задето не было. Другим концом леска обвила нижнюю челюсть птицы. Сейчас леску срезали, а лебедя накормили и отпустили обратно на Городищенское озеро.

«Приглашаем вас по этому поводу посетить пернатых обитателей музея-заповедника «Изборск» на майских праздниках! Птицы не откажутся полакомиться отварной перловой крупой, ячменём или пророщенными зёрнами пшеницы», - рассказали в музее-заповеднике.