Общество

Участники похода «Наследие» познакомились с псковским соединением ВДВ

Во второй день международного похода «Наследие» его участники из Псковской области, Забайкальского и Пермского краев, Республики Удмуртии, Москвы и Республики Беларусь познакомились с воздушно-десантными войсками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Несмотря на сильный снегопад, ребята и их сопровождающие провели у памятника 6-роте в деревне Череха Псковского района траурный митинг и почтили память 84-х воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. К подножию «Купола» военнослужащие возложили гирлянду воинской славы, а участники похода – красные гвоздики.

Затем подростков ждала небольшая экскурсия по территории военной части. В музейных комнатах ребятам рассказали об истории ВДВ и о жизни Василия Маргелова, которого считают отцом воздушно-десантных войск. «Кроме того, ребятам удалось посетить казарму, где в 2000 году проживали военнослужащие 6-ой роты. Сейчас это помещение стало нежилым: время здесь остановилось на моменте боя у высоты 776 под Аргуном в Чечне. Кровати, личные вещи, форма, книги, стенгазеты – интерьер неизменен уже 23 года, военнослужащие бережно сохраняют память о погибших героях», - рассказали в УМВД.

После экскурсионной части – активная программа. Делегации прошли военно-прикладную эстафету: команды посоревновались в дальности метания гранат, оказывали первую медицинскую помощь на скорость, поупражнялись в сборке-разборке оружия.

Вечером участников «Наследия» ждали тематический квест и концерт.