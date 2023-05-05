Общество

Международный поход «Наследие» завершился на плацу паломнического центра в Печорах

Трехдневный международный поход «Наследие», посвященный памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, завершился в Печорском районе сегодня, 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Последний день смены для воспитанников стал экскурсионным – для ребят организовали посещение государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

В этом году в походе приняли участие около 100 человек – подростки из Псковской области, Пермского и Забайкальского краёв, Удмуртской Республики, а также Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, к мероприятию впервые присоединилась делегация из Москвы.

На протяжении трех дней ребята проходили различные квесты, преодолели дистанцию с препятствиями длиною более километра: колючую проволоку, высокие стены, блиндажи, соревнование сопровождалось звуками взрывов и туманом от дымовых шашек. Также делегации прошли военно-прикладную эстафету: команды посоревновались в дальности метания гранат, оказывали первую медицинскую помощь на скорость, поупражнялись в сборке-разборке оружия.

Кроме того, участники похода познакомились с псковским соединением ВДВ, посетили музейные комнаты, где ребятам рассказали об истории ВДВ и о жизни Василия Маргелова, которого считают отцом воздушно-десантных войск.

Смотрите также Участники похода «Наследие» познакомились с псковским соединением ВДВ

Вечерами для участников похода и воспитателей был организован кинотеатр под открытым небом и костёр с играми на гитаре.

На плацу печорского паломнического центра «Дом паломника» состоялась торжественная церемония закрытия третьего международного патриотического похода «Наследие». Командам вручилии грамоты и благодарности, памятные подарки. Поздравили и именинников, день рождения которых выпал на период проведения похода.

«Уверен, что в следующем году к нашему международному походу "Наследие" присоединяться делегации и из других областей нашей страны. И весь плац, на котором мы сейчас находимся, будет заполнен ребятами» - в заключении добавил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский.

В свою очередь, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома полковник милиции Дмитрий Зятев поблагодарил организаторов за гостеприимство и насыщенную программу похода.

«Сюрпризом для ребят и воспитателей стало выступление творческого коллектива «Рубеж» управления МВД России по Псковской области с музыкальными номерами, в том числе и на белорусском языке. Самый грустный момент трехдневного пребывания в Печорском районе - расставание. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней и программы, а также выразили желание встретиться вновь через год», - добавили в полиции.