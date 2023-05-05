Общество

Памятный обелиск восстановили в бежаницкой деревне Фишнево

Памятный обелиск восстановили в бежаницкой деревне Фишнево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Недавно были завершены работы в деревне Фишнево Бежаницкого района.

«Там стоит обелиск, построенный в конце 70-х годах в память о погибших в боях за Родину жителях колхоза "Красный Маяк". В ноябре прошлого года на состояние мемориала обратили внимание местные жители. Средства были запланированы, благоустройство проведено в полном объёме.

Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе!» - написал глава региона.

Губернатор также напомнил, что в этом году направят 15 млн рублей на приведение в порядок воинских захоронений в Псковской области.