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Общество

Псковичи успешно выступили на открытых соревнованиях по танцам с собаками в Петербурге

09.05.2023 15:39|ПсковКомментариев: 0

Псковичи успешно выступили на квалификационных и открытых соревнованиях по танцам с собаками «Весенняя мозаика» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила кинолог, руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Елены Балыковой в социальной сети «ВКонтакте»

«Огромное количество номеров (120). Наша команда продемонстрировала семь номеров. И все семь прокатов были успешными. Елена и Чиф, "парадэнс" - сложно пришлось, не все сложилось, Чиф сдает, сдает и Лена, поэтому для нас они всегда первые, тем не менее награда нашла своих героев. Ольга Юрьевна и Нюша, "прогресс-фристайл" - прокат сложился удачно, итог - второе место. "Начальная школа" - Вета и Опий, просто молодчинки, итог - первое место (шесть пар). "Новички" - Поля и Юми (18 пар), итог - пьедестал и второе место! Класс "дети" (семь пар) - весь пьедестал наш: первое место - Карина и Миша, второе место - Поля и Чудо, третье место - Поля и Юми», - поделилась Елена Балыкова.

 

Кинолог поздравила всех своих спортсменов. «Спасибо вам за результат, упорный труд, веру в наше сотрудничество и главное - за любовь к нашим собакам, миру танца и гармонию в отношениях! Большое спасибо организаторам соревнований, судьям и коллегам-участникам! Отдельное спасибо Светлане Анатольевне за фотографии, папе Сергею за трансфер, всем, кто был рядом», - добавила она.

Напомним, Елена Балыкова стала участницей первого выпуска программы «Зверьё моё» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Источник: Псковская Лента Новостей
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