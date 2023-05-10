Общество

Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области

Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня начинается новый период моей жизни, но каким бы он не был, он уже неразрывно будет связан с Псковской областью. Спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову за интересные, сложные и насыщенные событиями 5 лет моей жизни, за возможность оценить механизмы государственной власти, за оценку моей работы, за полезный опыт. Спасибо всем, с кем удалось поработать, как в молодежке, так и в Фонде. Я не прощаюсь, меняется статус, но не меняется мое отношение к тому, что мы вместе делали», – написала Наталья Плявинская.

Она также добавила, что продолжит делать все, чтобы как можно больше людей оценили Псковскую область по достоинству. «Чтобы наши малые города и села преобразились, и люди начали возвращаться и переселяться сюда из мегаполисов», – заключила она.

Напомним, в феврале 2018 года Наталья Плявинская стала первым общественным помощником губернатора Псковской области. В октябре 2018 года возглавила управление общественных проектов и молодежной политики областной администрации. А в марте 2022 года – Фонд инвестиционного развития Псковской области.