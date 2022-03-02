Общество

Наталью Плявинскую назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области

Наталью Плявинскую назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Роль и статус этой организации в условиях противодействия санкциям будет расти с каждым днем, - отметил глава региона. - Поэтому там нужен пассионарный, опытный, профессиональный и неравнодушный руководитель, который умеет выстраивать работу и нацелен на конечный результат».

Михаил Ведерников напомнил, что с прошлого года Наталья Плявинская уже занимается вопросами пространственного развития: под ее руководством были проработаны предложения по проекту комплексного развития сельских территорий. «Реализация задуманного – это одна из задач, которые поставлены Наталье Германовне в рамках новой должности», - продолжил губернатор.

«Еще одно стратегическое направление – взаимодействие с инвесторами, которые планируют создавать предприятия и работать на территории Псковской области. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить им комфортную работу даже в современных непростых условиях», - добавил Михаил Ведерников.

Исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации области будет назначена Наталья Скачкова.