Общество

Более 10 мероприятий ко Дню Победы в Пскове прошли с участием колледжа искусств

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в организации и проведении свыше 10 мероприятий, посвящённых Дню Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Выступления состоялись в Доме культуры посёлка Родина, в 237 полку Псковской дивизии ВДВ, в Доме офицеров, в городском Совете ветеранов, в библиотеке для слабовидящих и незрячих.

Преподаватели и студенты колледжа, представители администрации и студенческого самоуправления приняли участие в митинге ко Дню Победы, который прошёл у памятной стелы на улице Леона Поземского. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложением цветов.

Среди патриотических акций, к которым присоединились студенты и педагоги – «Окна Победы», «Наш Бессмертный полк», имеющие многолетнюю традицию, а также прошедший впервые в Пскове молодёжный «Бал Победы» под открытым небом.