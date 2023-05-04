Общество

«Бал Победы» проходит в Пскове

Молодежный «Бал Победы» проходит в Пскове сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель директора Псковского молодежного центра Ольга Безъязычная рассказала, что идея бала пришла из опыта других городов России, где «Балы Победы» действуют уже много лет. В Пскове подобного мероприятия не было.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту, начальник отдела по делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев выступил на открытии бала с приветственным словом.

«Хочу поблагодарить за то, что в этот солнечный, но прохладный день присоединились к "Балу Победы", приуроченному к Дню Победы», - обратился к гостям и участникам бала Владимир Журавлев.

Участники мероприятия в возрасте от 14 до 35 лет на публику исполнили известные танцы 40-х годов XX века, разученные на репетициях вместе с хореографом Светланой Бурдонос под живую музыку военного духового оркестра.

Директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев поблагодарил участников и организаторов бала, а также музыкантов военного духового оркестра.

Кроме того, для участников и гостей бала действуют тематические зоны, где можно своими руками сделать, изготовить блиндажные свечи и маскировочные сети, украсить заготовки из дерева, сделать особенную фотографию на фотозоне со всевозможными вещами 30-х – 50-х годов от музея «Вперёд СССР». Также на протяжении всего дня можно посетить зону перекуса, где предлагают безалкогольный глинтвейн и горячий суп.

«Бал Победы» проходит в Псковской области впервые, однако организаторы уже надеются на то, чтобы он стал традиционным и ежегодным.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке РОО «Псковский молодёжный центр», «Студии исторического и социального танца госпожи Макаровой».