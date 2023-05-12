Общество

Подрядчик нарушил сроки проведения работ по строительству ЦКР в Лядах Плюсского района

Подрядчик нарушил сроки проведения работ по строительству ЦКР в Лядах Плюсского района. Ход работ проверили на пяти объектах Комплексного развития сельских территорий в муниципалитете. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».





Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«Не порадовал Центр культурного развития в Лядах. Сроки проведения работ нарушены! Со стороны подрядчика нет установки на ежедневное сокращение графика отставания! Данный объект берем на ежедневный контроль. В адрес подрядчика будет направлена претензия, а на площадке ежедневная планерка», - добавила Наталья Иванова.

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Со специалистами надзорных органов группа посетила строительство очистных в поселке Заплюсье.

«Работы на объекте идут полным ходом, но есть отставание от графика. Причина объективная, земляные работы затруднены в связи с наличием плывуна. Специалисты работают опытные, проведены дополнительные работы по укреплению грунтов, отвода и откачки воды. Прогнозы на выполнение работ в срок дают 100%, тем более, что оборудование для КНС готово для Заплюсье на 70%», – отметила глава района.

На очистных сооружениях в Плюссе земляные строительные работы ещё не начаты, специалисты перейдут на объект после завершения работ в Заплюсье.

«Для данного объекта уже полностью готово оборудование! На объектах установлено видеонаблюдение, которое позволяет отслеживать проведение работ в формате онлайн», - уточнила Наталья Иванова.

«На объекте "детсад", камнем преткновения с подрядчиками стал монтаж вентиляционного оборудования. Пришлось лезть на крышу, смотреть вентиляционные шахты. Самостоятельно без участия проектантов вопрос не решим. Встречаемся в начале следующей недели», - констатировала глава муниципалитета.

Общестроительные работы подходят к завершению, через две недели подрядчик обещал приступить к монтажу систем отопления, канализации и воды. При проведении работ на системах детский сад будет закрыт для посещения.

На объекте «библиотека» контрольная группа рассмотрели цветовую гамму отделки, согласно утверждённому комитетом по культуре дизайн-коду учреждения. Нарекание к подрядчику вызвали горы мусора на объекте, установлен срок уборки - неделя.