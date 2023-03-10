Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Господин Рейтингомер
построй дом своей мечты
возможности для рекламы
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
щедрый март Fjord Plaza
и снова в грязи
Защита для псковских предпринимателей
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
кредит лайфхаки от знающих
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Общество 10.03.2023 15:470 Температурный рекорд установили в Пскове 10 марта 10.03.2023 17:220 Скандалы и «вредная мифология»: псковский психолог о реакции на плохие подарки 10.03.2023 17:190 Ночные морозы до -13°C и гололедицу прогнозируют в Псковской области 11 марта 10.03.2023 17:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 марта 10.03.2023 17:060 Инфраструктура для выгула собак обеспечит безопасность граждан — Борис Елкин 10.03.2023 16:570 Михаил Ведерников: Доверие граждан к судебным инстанциям растет
 
 
 
Самое популярное 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 05.03.2023 15:020 Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Очередная планёрка по строительству ЦКР в Лядах вновь прошла при участии Александра Котова

10.03.2023 16:17|ПсковКомментариев: 0

Состояние фундамента будущего Центра культурного развития в Лядах (Плюсский район) дважды в неделю будет фиксировать геодезическая служба. Совместное решение заказчика строительства, подрядчика и представителей надзора было принято на очередной планёрке с участием председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

О заключении геологов по итогам освидетельствования котлована участникам совещания сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова. Специалисты подтвердили предположение о промерзании грунта под фундаментом и предупредили о возможном изменении его характеристик после оттаивания. «Необходимо понимание, что мы делаем дальше», - обратилась к представителям технического и авторского надзора глава муниципалитета.

Руководитель компании «СпектрСтройПроект» Николай Мельков, осуществляющий авторский надзор, обозначил два возможных варианта: естественное оттаивание уже смонтированной конструкции, которое произойдёт ко второй половине весны, или локальное отогревание отдельных элементов с постоянным сопровождением геодезической службы. При обнаружении усадки фундамент может быть оперативно укреплён. Такой мониторинг за счёт средств подрядчика позволит продолжать работы по графику, однако замеры придётся проводить дважды в неделю и фиксировать в отдельном журнале. Представители управления капитального строительства подтвердили возможность такого алгоритма при условии фиксации его в проекте.

Участники совещания обозначили решения по всем пунктам, занесённым ранее в протокол. Обнаруженные разночтения в проекте согласованы с авторами. Подрядчик в свою очередь подтвердил готовность заменить формат системы видеонаблюдение на требуемый Минсельхозом.

 
«Наша общая задача – уложиться в сроки, для этого на таких совместных встречах мы вместе ищем оптимальные решения. Но на будущее хочу предупредить. Мы договариваемся и ставим реальные сроки по каждому виду работ, фиксируем их в протоколе. Если у кого-то не получается своими силами выполнить наши договорённости, не молчите. Это касается всех участников. Будем подключать всех, кого необходимо. Я сам готов оказывать возможную помощь», - подчеркнул Александр Котов.

Следующая планёрка пройдёт 21 марта – вновь в очном режиме, но уже на объекте в Лядах.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 148 человек
10.03.2023, 17:360 День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта 10.03.2023, 17:220 Скандалы и «вредная мифология»: псковский психолог о реакции на плохие подарки 10.03.2023, 17:190 Ночные морозы до -13°C и гололедицу прогнозируют в Псковской области 11 марта 10.03.2023, 17:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 марта
10.03.2023, 17:060 Инфраструктура для выгула собак обеспечит безопасность граждан — Борис Елкин 10.03.2023, 16:570 Михаил Ведерников: Доверие граждан к судебным инстанциям растет 10.03.2023, 16:520 «Чай втроем»: Наталья Федорова о моде 70-х, шансоне и зимних походах. ВИДЕО 10.03.2023, 16:430 В России отели со «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
10.03.2023, 16:300 Двух пропавших подростков удалось найти в Пскове 10.03.2023, 16:290 Наталья Юрченко: Чтобы создавать инфраструктуру для выгула собак, нужно воспитать ответственных хозяев 10.03.2023, 16:250 Ледяной дождь обрушится на Псковскую область 10.03.2023, 16:230 Великолукское предприятие оштрафовали за нарушение сроков оплаты выполненных работ
10.03.2023, 16:170 Очередная планёрка по строительству ЦКР в Лядах вновь прошла при участии Александра Котова 10.03.2023, 16:100 Я/Мы и Ольгинский мост 10.03.2023, 16:080 Свои интересы я отстаивала с детства - Наталья Федорова 10.03.2023, 16:050 Псковский губернатор поздравил архивистов с профессиональным праздником
10.03.2023, 15:560 «Может представиться чужим именем»: еще один школьник пропал в Пскове 10.03.2023, 15:500 Правительство России одобрило региональную программу модернизации тепловых сетей в Острове-3 10.03.2023, 15:470 Температурный рекорд установили в Пскове 10 марта 10.03.2023, 15:430 Юлия Пожидаева об инициативе создания инфраструктуры для собак: Это будет правильный шаг
10.03.2023, 15:390 Интерактив: Путешествие в XX век за 31 рубль 10.03.2023, 15:370 Добро пожаловать в Думу 10.03.2023, 15:220 Наталья Федорова: Учитель должен получать хорошую, достойную заработную плату 10.03.2023, 15:180 Ещё один подросток ушёл из школы и пропал в Пскове
10.03.2023, 15:120 Как псковичам подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023, 15:060 Магазин «Лес’Ок» открылся на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове 10.03.2023, 14:520 Гознак подтвердил информацию о начале изготовления биометрических загранпаспортов в России 10.03.2023, 14:370 Новый проект «Бумага» запустил Псковский совет молодых литераторов
10.03.2023, 14:290 Женщ по-псковски 10.03.2023, 14:190 Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове 10.03.2023, 14:150 Ипотечное кредитование в Псковской области выросло более чем в 2 раза - ВТБ 10.03.2023, 14:110 Почти все дома отключили от отопления в псковской деревне Писковичи
10.03.2023, 14:080 X фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове 10.03.2023, 14:050 Равенство, самоопределение, нейросеть 10.03.2023, 14:030 Подросток оказался в реанимации после драки в московской школе. ВИДЕО 10.03.2023, 13:520 «Хайпожоры»: О ЧВК «Рёдан», запрете на демонстрацию красивой жизни и роли женщин. ВИДЕО
10.03.2023, 13:450 В школах остаются учителя, которые ответственно относятся к своей профессии - Наталья Федорова 10.03.2023, 13:310 Великолучанин не поверил телефонным мошенникам и сохранил деньги 10.03.2023, 13:230 В России за год предотвратили 64 теракта - НАК 10.03.2023, 13:100 Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» пройдёт в Пскове
10.03.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с главой Псковского района Натальей Федоровой 10.03.2023, 13:020 Правительство выделит 500 млн рублей на чартеры по России 10.03.2023, 13:000 «Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? ВИДЕО 10.03.2023, 12:590 Пешком и на велосипеде: что такое «Псковская тропа»
10.03.2023, 12:570 Отрезанные руки и смерть на обочине: сколько псковичей не вернулось с работы в 2022 году 10.03.2023, 12:500 В России хотят упростить регистрацию вынужденных переселенцев 10.03.2023, 12:480 Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Псковском районе 10.03.2023, 12:431 Прямые рейсы из России в Тунис откроются в апреле
10.03.2023, 12:370 Нарушение правил пожарной безопасности выявили в палкинском доме-интернате 10.03.2023, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке автомобиля к весне 10.03.2023, 12:260 Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области 10.03.2023, 12:230 Непризнанные и беспощадные
10.03.2023, 12:220 Праздничный концерт для семей участников СВО прошел в Великих Луках 10.03.2023, 12:190 Центр реализации творческих инициатив «Время творить» открылся в Пскове 10.03.2023, 12:110 Наталья Исакова поздравила архивистов и исследователей с профессиональным праздником 10.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
10.03.2023, 11:582 В Псковской области разработали туристическую тропу длиной 170 километров 10.03.2023, 11:450 Столетний ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Пыталовском районе 10.03.2023, 11:420 Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию 10.03.2023, 11:350 «Чай втроем»: Наталья Федорова о моде 70-х, шансоне и зимних походах
10.03.2023, 11:240 В рубель: Безработица, цифровой рубль и ипотека – не все так однозначно 10.03.2023, 11:130 Пользователи новой социальной сети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID» 10.03.2023, 11:090 «Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023, 11:081 Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Бежаницком районе
10.03.2023, 11:030 Спектакль «Жанна» пройдет сегодня в Пскове при аншлаге 10.03.2023, 10:580 Мастер-класс по игре на гуслях и концерт Ольги Алексеевой пройдут в Пскове 10.03.2023, 10:470 «Хайпожоры»: О ЧВК «Рёдан», запрете на демонстрацию красивой жизни и роли женщин 10.03.2023, 10:380 Больную эпилепсией жительницу Дедовичского района лишили водительских прав
10.03.2023, 10:290 На Северо-Западе растёт интерес к юаням - Сбер 10.03.2023, 10:271 «Историческое наследие» продают в Пскове за 200 тысяч рублей 10.03.2023, 10:190 Место встречи: улица Некрасова 10.03.2023, 10:151 Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района
10.03.2023, 10:120 В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов 10.03.2023, 10:000 Магазин «Pro.Краска | Дерево» переехал на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове 10.03.2023, 09:501 Отмену ЕГЭ поддерживают 66% россиян 10.03.2023, 09:400 Маркетплейсы обяжут контролировать продавцов и товары
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru