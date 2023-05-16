Общество

«Экокабель» больше не сможет работать в «Моглино» из-за отсутствия инвестиций

Арбитражный суд Псковской области расторг еще одно соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Экокабель» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» и взыскании 5 млн рублей штрафа в связи с существенным нарушением резидентом условий соглашения.

Согласно условиям соглашения резидент, в том числе, обязался:

в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, осуществить инвестиции в сумме не менее чем 175 млн рублей,

осуществить строительство объекта в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные бизнес-планом и проектной документацией.

Соглашение заключено на срок до 19 июля 2061 года.

В отношении ответчика провели плановые проверки исполнения условий соглашения. Установлено несоблюдение резидентом сроков, предусмотренных бизнес-планом и проектной документацией. Объем осуществленных инвестиций по проекту резидентом составил 0 рублей.

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Оценив все обстоятельства дела, суд расторг соглашение и взыскал 5 млн рублей штрафа. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Ранее сообщалось, что суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино», заключенное с ООО «Термохольтц».