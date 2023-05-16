«Экокабель» больше не сможет работать в «Моглино» из-за отсутствия инвестиций

Арбитражный суд Псковской области расторг еще одно соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Экокабель» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» и взыскании 5 млн рублей штрафа в связи с существенным нарушением резидентом условий соглашения.
Согласно условиям соглашения резидент, в том числе, обязался:
Соглашение заключено на срок до 19 июля 2061 года.
В отношении ответчика провели плановые проверки исполнения условий соглашения. Установлено несоблюдение резидентом сроков, предусмотренных бизнес-планом и проектной документацией. Объем осуществленных инвестиций по проекту резидентом составил 0 рублей.
Оценив все обстоятельства дела, суд расторг соглашение и взыскал 5 млн рублей штрафа. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.
Ранее сообщалось, что суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино», заключенное с ООО «Термохольтц».