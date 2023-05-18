Общество

Сергей Вострецов призвал авторов законопроекта о приравнивании зарплаты депутата к средней показать пример

Законопроект о приравнивании зарплат депутатов Госдумы и сенаторов к средней по России, разработанный группой депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду», председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает популизмом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Инициатива не новая, просто ловят хайп. Если они ребята действительно серьезные, то пусть сначала откажутся от своей и зарплаты и переводят её в помощь бедным или на СВО, покажут, что они это хотя бы год-два делают. Тогда возможно их примеру депутаты и последуют. Ребята, если вы не хайповщики, то отвечайте за свои слова, а не будоражьте народ» – сказал Сергей Вострецов.

«Говорят, что зарплаты у депутатов Госдумы большие, а у кого они маленькие? Директор школы в Питере ил Москве получает больше, чем депутат, также и с директорами поликлиник, владельцами парикмахерских, пивных ларьков, нормальными сантехниками, которые получают тысяч по 200. А депутатов Госдумы всего 450 человек. Они ведь выполняют огромную работу. Во-первых, какая ответственность на них, во-вторых, они реально дома не живут. От того, что депутаты будут получать по 20-30 тысяч, у нас в стране жизнь изменится, что ли?» – добавил председатель СОЦПРОФ.