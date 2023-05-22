Общество

Первые заявки на фестиваль «Нужные люди» поступили от псковичей

Первые заявки на фестиваль «Нужные люди», который проводит Учебный центр «ЗНАНИЯ», поступили от жителей Псковской области. Напомним, в фестивале могут принять участие те, кто ежедневно своим примером доказывает, что «серебряный возраст» - время для активной жизни.

Прием заявок продлится до 26 мая. Итоговое мероприятие с вручением памятных призов и подарков всем участникам состоится 31 мая. На данный момент заявки подали:

Людмила Александрова, 78 лет, Псковский район

Активно принимает участие во всех мероприятиях Псковского района. Проводит мастер-классы, организует выставки декоративно-прикладного искусства.

Валентина Митягина, 71 год, Псковский район

Работает над решением проблем социально-экономической защиты ветеранов войны, труда по созданию и обеспечению помощи одиноким пенсионерам. Проводит уроки мужества для детей.

Екатерина Рыжакова, 73 года, Псковский район

Председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Псковского района. Работает в должности председателя 4 года.

Лариса Пономарёва, 57 лет, Псковский район, Карамышевская волость, деревня Быстрецово

Руководитель актива Союза пенсионеров России Карамышевской волости. Активно участвует в проектах по оказанию помощи воинам СВО: вязание носков, сетей для маскировки, светлых и темных. Заготовка и сушка супов, фруктов. Сбор вещей.

Тамара Петрова, 85 лет, Псковский район, Завеличенская волость

Постоянно на протяжении 15 лет активно вовлекает пенсионеров в общественную жизнь.

Вера Котерева, 63 года, Псковский район, Писковичская волость

Вовлекает ветеранов и пенсионеров сельского поселения в активную социальную деятельность, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Владимир Воробьев, 75 лет, Псковский район

Почетный гражданин Псковского района, отец героя России, член президиума Совета ветеранов. Около 10 лет работает с ветеранами военной службы и боевых действий. Проводит уроки мужества и реализует образовательные программы с молодежью.

Николай Александров, 84 года, Псковский район

Активист ветеранского движения и Союза пенсионеров, бывший председатель Совета ветеранов Псковского района, отработал 10 лет. Ведет работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся школ.

Тамара Сеземова, 70 лет, Псков

Активист в сфере ЖКХ, помогает решать вопросы капитальных ремонтов, общедомовых вопросов и помогает людям, проживающим в домах-интернатах.

Елена Глушко, 63 года, Псковский район, Завеличенская волость

Руководитель актива Союза пенсионеров России Завеличенской волости. На протяжении пяти лет реализует проекты по улучшению качества жизни пенсионеров, организует досуг, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Светлана Бабкина, 73 года, Псковский район, Карамышевская волость

Активно занимается организацией досуговых и развлекательных мероприятий для пенсионеров. Руководитель актива Союза пенсионеров России Карамышевской волости.

Светлана Лысанова, 64 года, Псков

Организатор и куратор творческой группы для одиноких людей старшего поколения «Вернисаж».

Евгения Сумёдова, 76 лет, Псковский район, Торошинская волость

Почётный гражданин Псковского района, председатель первичной ветеранской организации сельского поселения «Торошинской волости», исполняет обязанности председателя Союза пенсионеров. Создала ядро активистов, объединила все группы населения. Активно участвует в мероприятиях района и на селе.

Валентина Мугинова, 57 лет, Себежский район, деревня Исаково

Руководитель любительского краеведческого объединения «Росинка», созданного на базе библиотеки, курирует комнату быта, организует фотовыставки.

Надежда Пупляева, 70 лет, Псковский район, Тямшанская волость

Активист Союза пенсионеров Тямшанской волости. Работает в администрации волости, занимается военным учетом. Много лет поет в хоре «Русская песня».

Александр Кокорев, 71 год, Псковский район

Председатель первичной ветеранской организации 104-ПД полка, член президиума совета ветеранов Псковского района. Активно ведет работу с призывной молодежью, знакомит со службой в рядах вооруженных сил Российской армии. Проводит уроки мужества и пропагандирует здоровый образ жизни.

Нина Тиханова, 65 лет, Псковский район, Логозовская волость

Председатель первичной ветеранской организации сельского поселения «Логозовская волость». Создала литературный клуб «Элегант» для старшего поколения, который работает на протяжении 20 лет.

Валентина Силина, 69 лет, Псковский район, Тямшанская волость

Председатель первичной ветеранской организации сельского поселения «Тямшанская волсоть». Вовлекает старшее поколение в участие в различных любительских объединениях на базе Тямшанского дома культуры. Совместно участвует с молодежным советом в благотворительных акциях волости и района.

Николай Поддуев, 74 года, Псковский район, Ершовская волость

Председатель первичной ветеранской организации сельского поселения «Ершовская волость». Работает с молодежью, поднимает престиж Отечества.

Цицилия Ходарковская, 73 года, Псковский район, Тямшанская волость

На протяжении 14 лет организует пенсионеров в активную общественную жизнь.

Анатолий Сумёдов, 78 лет, Псковский район, Торошинская волость

В настоящее время активный участник спортивных мероприятий в Псковском районе. Был участником районного шахматного турнира, занял 2 место на соревнованиях по настольному теннису и дартсинг 1 место. Пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи.

Валентина Смирнова, 63 года, Псковский район, Логозовская волость

Руководитель актива Союза пенсионеров России Логозовской волости. Председатель участковой избирательной комиссии.

Ирина Жачек, 59 лет, Псковский район, Карамышевская волость

Знакомит и обучает старшее поколение с элементами фольклорной одежды, украшениями. Руководит фолк-группой «Балагуры», обучает изготовлению женских украшений.

Напомним, фестиваль проводят по двум направлениям: для старших лидеров и для старших профессионалов. Подробнее о номинациях и о способе подать заявку можно узнать по ссылке ниже.

Акция реализуется в рамках проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.