Общество

Выбрано место для установки фигур девочки и мальчика с собаками в Дно

Фигуру девочки с собаками, которую в октябре демонтировали с пня на улице Советской в городе Дно, установят около Центра дополнительного образования детей. Вместе с ней там появится новая фигура мальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Все вы помните историю прошлого года, когда пришлось убирать с улицы Советская фигуру девочки с собачками. Сгнил пень, поэтому было понятно решение фигуру демонтировать и убрать на зимнее хранение. Вместе с этим мы объявили опрос, чтобы выяснить мнение дновцев, где лучше будет установить фигуру в 2023 году», - рассказал Михаил Шауркин.



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По словам главы района, большинство проголосовало за то, чтобы девочку установить около Центра дополнительного образования детей.

«Мы бы это сделали весной, но для ЦДОД произошло важное событие. Был выигран грант в рамках регионального конкурса инициативного бюджетирования, благодаря которому летом этого года в ЦДОД должен быть отремонтирован фасад. Поэтому мы приняли решение сроки установки отложить, приобрести ещё одну фигуру - мальчика - и уже после завершения ремонтных работ на фасаде здания обе фигуры установить около Центра дополнительного образования детей», - заключил Михаил Шауркин.