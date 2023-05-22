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Общество

Последний звонок отмечают выпускники в центре Пскова. ФОТО

23.05.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Последний звонок отмечают выпускники школ на территории сквера ПсковГУ сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

После молебна, который традиционно организовали на Вечевой площади Кремля, выпускники проследовали на территорию сквера. Ребята выкрикивали номера, названия и девизы своих школ. От каждой школы в марше был представитель, державший эмблему или герб учреждения. 

В сквере для учеников подготовили несколько площадок: интерактивные танцы, игровые консоли, виртуальная реальность, телескоп, барабаны. На сцене работает диджей и ведущие, разыгрывают призы. 

Перед выпускниками выступил глава Пскова Борис Елкин: «Не будем томить вас длинными речами. Отдыхайте, набирайтесь сил, всем удачи удачи на экзаменах, хорошего настроения, любви и счастья!» После выступления градоначальник традиционно сделал селфи с выпускниками со сцены.

Также к выпускникам обратился начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев. Он пожелал им удачи на экзаменах и поздравил с праздником. 

 

Затем началась дискотека.

Напомним, в связи с празднованием Последнего звонка сегодня в городе запрещена продажа алкоголя. 

Запрет на продажу алкоголя прописан в постановлении администрации региона от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области». 

 

В Псковской области запрещена продажа алкоголя в День защиты детей (1 июня), праздник выпускников и в День молодежи. Согласно документу, запрет на продажу действует с 11:00 по местному времени в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений, проводимого на территории муниципального образования области в соответствии с муниципальным правовым актом, до 11:00 следующего дня.

Теги: #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
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