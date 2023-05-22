Отчет о работах по содержанию территории Великих Лук за день опубликовала администрация

Ежедневно сотрудники коммунальных служб Великих Лук проводят работу по содержанию городских территорий в надлежащем виде. Администрация города предоставила Псковской Ленте Новостей отчет о проделанной подрядными организациями работе за прошедший день.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:
- механическая очистка тротуаров на улицах Дружбы, Гоголя, Дьяконова;
- механическая очистка дорожного полотна на улицах Комсомольской, Энгельса, Зверева, Дьяконова, проспекте Октябрьской и путепроводе;
- мойка дорожного полотна на улицах Революционной, Дружбы, Малышева, Новоселенинской и проспекте Гагарина;
- профилирование полотна в частном секторе, а именно на улицах Первоцветной, Парижской коммуны, Чкалова, Коммунальной;
- очистка и ремонт колодца на проспекте Ленина;
- уборка лотковой части и вывоз смёта на улицах Вокзальной, Ставского, 3-й Ударной Армии;
- установка крышки колодца на улице Гоголя;
- ручная уборка тротуара на улице Промышленной;
- очистка колодца во дворе домов №26, 28 на улице Сибирцева;
- уборка набережной реки Ловати.
Силами сотрудников муниципального предприятия «Зеленхоз» выполнены следующие работы:
- скос травы в сквере Карцево, на улицах Вокзальной, Ботвина, площади Калинина и проспекте Гагарина;
- уборка газонов на улице Пионерской;
- поливка растений на клумбах города;
- уборка от мусора на кладбище Боровицы;
- вывоз мешков с мусором, собранным в ходе мероприятий месячника по благоустройству, на набережной Ловати, у бани «Заречная», у городской плотины;
- уборка на детских площадках города;
- уборка от мусора территории около спортивного комплекса «Стрелец»;
- уборка от мусора контейнерной площадки у городского пляжа;
- ремонт мостика, расположенного в переулке Лунном;
- посадка растений на центральной набережной города;
- погрузка мусора со склонов крепости;
- погрузка скошенной травы на Октябрьском проспекте.
Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» согласно графику выполнило следующие работы:
- ямочный ремонт на улицах Силина и Дальней;
- нанесение дорожной разметки на Октябрьском проспекте, улицах Малышева и Новоселенинской;
- ремонт светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Некрасова;
- подготовительные работы для ремонта дворовых территорий домов №6, 8, 10/29 на проспекте Ленина.
«Управляющими компаниями города также ведётся работа по благоустройству дворовых территорий: проводится ремонт дорожных покрытий, покраска лавочек, детских игровых площадок, высадка цветов, покос травы и другое», - добавили в администрации.