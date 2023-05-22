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Общество

Отчет о работах по содержанию территории Великих Лук за день опубликовала администрация

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Ежедневно сотрудники коммунальных служб Великих Лук проводят работу по содержанию городских территорий в надлежащем виде. Администрация города предоставила Псковской Ленте Новостей отчет о проделанной подрядными организациями работе за прошедший день. Фото здесь и далее: администрация Великих Лук Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы: механическая очистка тротуаров на улицах Дружбы, Гоголя, Дьяконова;

механическая очистка дорожного полотна на улицах Комсомольской, Энгельса, Зверева, Дьяконова, проспекте Октябрьской и путепроводе;

мойка дорожного полотна на улицах Революционной, Дружбы, Малышева, Новоселенинской и проспекте Гагарина;

профилирование полотна в частном секторе, а именно на улицах Первоцветной, Парижской коммуны, Чкалова, Коммунальной;

очистка и ремонт колодца на проспекте Ленина;

уборка лотковой части и вывоз смёта на улицах Вокзальной, Ставского, 3-й Ударной Армии;

установка крышки колодца на улице Гоголя;

ручная уборка тротуара на улице Промышленной;

очистка колодца во дворе домов №26, 28 на улице Сибирцева;

уборка набережной реки Ловати. Силами сотрудников муниципального предприятия «Зеленхоз» выполнены следующие работы: скос травы в сквере Карцево, на улицах Вокзальной, Ботвина, площади Калинина и проспекте Гагарина;

уборка газонов на улице Пионерской;

поливка растений на клумбах города;

уборка от мусора на кладбище Боровицы;

вывоз мешков с мусором, собранным в ходе мероприятий месячника по благоустройству, на набережной Ловати, у бани «Заречная», у городской плотины;

уборка на детских площадках города;

уборка от мусора территории около спортивного комплекса «Стрелец»;

уборка от мусора контейнерной площадки у городского пляжа;

ремонт мостика, расположенного в переулке Лунном;

посадка растений на центральной набережной города;

погрузка мусора со склонов крепости;

погрузка скошенной травы на Октябрьском проспекте. Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» согласно графику выполнило следующие работы: ямочный ремонт на улицах Силина и Дальней;

нанесение дорожной разметки на Октябрьском проспекте, улицах Малышева и Новоселенинской;

ремонт светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Некрасова;

подготовительные работы для ремонта дворовых территорий домов №6, 8, 10/29 на проспекте Ленина. «Управляющими компаниями города также ведётся работа по благоустройству дворовых территорий: проводится ремонт дорожных покрытий, покраска лавочек, детских игровых площадок, высадка цветов, покос травы и другое», - добавили в администрации. Смотрите также Отчет о работах по содержанию территории Великих Лук за день опубликовала администрация