Регионам хотят разрешить ограничивать продажу алкоголя в «наливайках»

В РФ могут наделить регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах, — так называемых «наливайках». Соответствующий законопроект подготовил замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов из «Единой России» по итогам поручения спикера ГД Вячеслава Володина.
Депутат подготовил поправку в закон №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Там установлено, что регионы вправе вводить ограничения по продаже алкоголя в розницу, но эта норма не касается точек общепита, пишут «Известия».
Парламентарий уточнил: инициатива не коснется кафе, ресторанов и остальных «добросовестных заведений», которые не нарушают закон. Зампред комитета планирует представить документ в специальной рабочей группе, созданной по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина 16 мая. Затем его внесут на рассмотрение в Госдуму.
В рабочей группе также обсудят запрет продажи алкоголя навынос.
Сегодня в предприятиях общепита нельзя покупать выпивку «с собой», напомнил Александр Спиридонов. Соответствующий запрет содержится в статье 16 (пункт 7) ФЗ 171. Для этого, по словам депутата, парламентарии обсудят деятельность надзорных ведомств, которые бы следили за исполнением действующих норм.