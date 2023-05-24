Общество

Помыть кота, обрить собаку: Мифы и правда о груминге

Мыть или не мыть, стричь или не стричь, что делать с колтунами, как высушить шерсть феном и, самое главное, как заставить питомца согласиться на все эти процедуры? Такими вопросами регулярно задаются владельцы домашних кошек и собак, особенно те, кто никогда не посещал зоопарикмахера.

Профессиональный грумер с семилетним стажем Ульяна Грибенюк рассказала Псковской Ленте Новостей о самых распространённых мифах об уходе за шерстью животных, как это делать правильно, и почему это важно не столько для красоты, сколько для здоровья четвероногого.

Фото здесь и далее: Ульяна Грибенюк

Миф № 1: Во время сеанса животные находятся под наркозом

Грумеры не делают наркоз, так как для животного это чревато летальным исходом. Вводить анестетик может только ветеринар, предварительно взяв анализы, сделав скрининг сердца. Затем необходимо взвесить животное, рассчитать правильную дозировку, правильно ввести препарат в вену, а после сделать капельницу и вывести из наркоза.

«Мы не имеем ветеринарного образования. Мы не сможем даже вену найти животному, чтобы ввести этот наркоз, - подчеркнула Ульяна Грибенюк. - Второй момент - спящую, лежащую собаку стричь нереально. Как на обвисшем животном сделать породные линии?»

Кроме того, наркоз - дорогостоящая вещь. В случае его использования стрижки стоили бы в два-три раза дороже.

Ульяна Грибенюк добавила, что ни один грумер не будет рисковать собственной репутацией и жизнью четвероногого клиента. «Поэтому, когда люди говорят, мол, моей собачке сделали наркоз, всё это не соответствует действительности», - уверяет она.

Владельцы, которые хотят подстричь животное под наркозом, например, ретивую кошку, могут обратиться в ветклинику, оказывающую такие услуги.

Миф № 2: До одного года нельзя стричь

Стрижку щенков, особенно декоративных пород, лучше начинать как можно раньше. Самый подходящий возраст для первого похода в салон - 3-4 месяца, после первых прививок. Иначе при недостаточном уходе впоследствии можно столкнуться с проблемой колтунов, например, у йорков, шерсть которых к 5-6 месяцев достигает приличной длины.

Ещё есть такое понятие, как щенячья линька, с которой многие хозяева не в силах справиться самостоятельно. Шерсть маленького шпица может лезть клочьями, её нужно тщательно прочёсывать. К грумерам часто приводят полуторагодовалых собак всё ещё в щенячьей шерсти. «Мы все это вычесываем, там абракадабра на собаке. Чем быстрее мы избавимся от щенячьей шерсти, тем быстрее будет расти уже взрослая, зрелая», - констатировала Ульяна Грибенюк.

Кроме того, молодое животное легче привыкает к расческам, к мастеру, к процедурам. Грумер напомнила, что собаки, как и кошки, - очень хорошие манипуляторы. И они могут сделать так, чтобы хозяин, едва взяв в руки расчёску, отказался от своих намерений. Например, завизжать, чтобы человек всё бросил и ушёл «подумать над своим поведением». И, тем самым, закрепил положительную мотивацию животного.

«Собака понимает, что чем громче она кричит, тем быстрее ее оставят в покое. А спустя год они приводят эту собаку к грумеру, он берет в руки расческу, и у собаки начинается истерика, хотя до неё даже не дотронулись. Надо с детства приучать к грумингу. Это будет проще и хозяину, и мастеру», - заметила Ульяна Грибенюк.

Да, непрофессионалу будет сложно с первого раза расчесать, например, щенка пуделя. Но этого и не требуется. Можно, например, расчесать одно ушко, похвалить и отпустить малыша. Через час расчесать второе ушко - и снова похвалить, отпустить.

«Все эти манипуляции должны заканчиваться исключительно по желанию хозяина, а не когда собака или котик захочет. Даже если он орет, потерпите минутку: он замолкнет, тогда прекращайте и отпускайте», - рекомендует грумер.

Миф № 3: Мыть часто вредно

Собаку необходимо мыть по мере загрязнения. «Домашние животные чаще всего спят в постели хозяина. Представляете, если собаку мыть раз в полгода? С нашей-то погодой, грязью… Раз в две недели или раз в месяц, конечно, нужно мыть животное», - советует Ульяна Грибенюк. Она напомнила, что для мытья следует использовать хороший увлажняющий шампунь и кондиционер.

То же касается домашних кошек - при правильном уходе их шерсть будет линять гораздо меньше.

При этом вольерных, уличных животных часто мыть бессмысленно. Тех, кто живёт за пределами дома, обычно купают один раз в полгода, в период сезонной линьки.

Миф № 4: Морду и уши мыть нельзя

Собак природа сделала водоплавающими, в связи с чем анатомия уха не позволяет воде попадать глубоко внутрь. При встряхивании вся вода выходит из ушной раковины. Поэтому уши надо мыть. Кроме того, на этих органах чувств скапливается много жира и грязи, что требует регулярной протирки лосьонами.

«Все боятся мыть морду, потому что «шампунь в глазки» попадет и так далее. А как же тогда промыть слезные дорожки? Хорошая, профессиональная, качественная косметика не щиплет глаза», - обратила внимание Ульяна Грибенюк. К тому же, если собака ест натуралку или влажные паучи, остатки пищи скапливаются на морде. Как итог - неприятный запах, грязь и жир на шерсти, что является полезной средой для размножения микробов. Во избежание развития заболеваний морду собаки нужно быть обязательно.

Иначе обстоят дела с кошками. Им, действительно, лучше не мыть уши и морду. Во время водных процедур желательно использовать ветеринарный воротник, либо прикрывать уши рукой. После этого животному нужно дать встряхнуться, и даже если в раковину попала капля воды, никакого воспаления точно не будет. «Отит от того, что вода попала в уши, не образуется. Это всё-таки инфекционное заболевание», - развеяла грумер очередной миф.

Миф № 5: Нельзя пользоваться феном

Сушить животное обязательно. Специалисты уверяют, что не только собаки, но и кошки могут нормально реагировать на фен. «Посадили на колени. Фен зажимается между ухом и плечом и аккуратненько, на низких температурах всё прочесывается. Есть еще такой лайфхак - автомобильные полотенца из суперзамши. Вымыли кошку, обмакнули её — большая часть воды впитается. Потом оборачиваем полотенцем минут на 5, чтобы ушла лишняя влага, и кошка у вас уже почти сухая. Затем начинаете расчёсывать и сушить», - озвучила рекомендации Ульяна Грибенюк.

По её мнению, то, что кошки не любят мыться и сушиться, - это очередной миф. Такое явление редкость, просто надо всё делать правильно.

Миф № 6: Покороче - будет не жарко

Шерсть животных выполняет функцию терморегуляции. Подшерсток сохраняет тепло, а ость (грубые, мало извитые и, как правило, наиболее длинные волокна - прим. ред.) защищает от внешних воздействий - грязи, воды. Если состричь с собаки всю шерсть, её кожа станет незащищённой. Может случиться даже тепловой удар или ожог. «Китайских хохлатых, у которых нет шерсти, на лето одевают. Почему? Чтобы не было ожога», - привела пример грумер.

Обычно на лето просят покороче подстричь шпицев. Но, если состричь на два сантиметра больше, собаке не станет от этого холоднее. Лучше хорошо вычесать животное, убрать весь ненужный подшерсток, тогда воздух сможет циркулировать между оставшейся шерстью, и собака будет охлаждаться.

Миф № 7: Грумер = живодёр

Порой грумеры слышат просьбы «не бить», «не обижать» четвероногого клиента. «Однажды услышала, что собаку, якобы, даже били шокером в салоне. Но грумеры не бьют животных. Чаще всего, когда хозяева говорят: «Пожалуйста, не обижайте мою собачку», - я отвечаю: «Главное, чтобы она меня не обидела», - поделилась Ульяна Грибенюк.

Она заверила, что никто из грумеров не шлёпает собак, чтобы те вели себя хорошо (это так не работает), не душит, не топит, не использует шокеры и другие «спецсредства». Единственное, что может позволить себе зоопарикмахер, - это грумерский поводок для фиксации собаки на столе. Кошек держит помощник. Также специалист может аккуратно взять за холку малыша, у которого ещё развит щенячий инстинкт.

Животное в салоне никогда не остается одно - ни в ванной, ни на столе. Между собой «клиенты» не контактируют, агрессивные воздействия со стороны собратьев исключены.

«Мы не имеем этического права бить животных. Мы любим свою работу, любим животных. Не надо считать, что грумеры - живодёры, и над кем-то там издеваются. Это неправда», - резюмировала Ульяна Грибенюк. По её словам, если животное ведёт себя плохо, его просто вернут владельцу без проведения процедур.

Миф № 8: Грумер = укротитель

«Собака - стопроцентная ответственность владельца. И если он не занимается воспитанием, не надо перекладывать это на ветеринара, дрессировщика и, тем более, на грумера», - продолжила специалист. По её словам, хозяева порой не предупреждают об агрессивности питомца, и уже на столе выясняется, что невозможно даже надеть намордник. При этом хозяева уверяют, что это нормально, мол, собаки априори должны кусаться и быть злыми. Это не так.

Если животное агрессивное, следует надеть намордник перед входом в салон, необходимо присутствие хозяина во время процедуры. В случае, если мастера не предупредить, вам могут отказать в оказании услуг, либо довести начатое до конца, но в следующий раз не принять.

«Мы не укротители. Мы хотим сохранить 10 пальцев на руках, сохранить свое здоровье. Не мечтаем сидеть на больничном по причине того, что нас покусали», - пояснила Ульяна Грибенюк.

Однако многие хозяева обижаются, если им отказывают в услуге по причине агрессивности питомца. «Недавно женщина звонила, говорит, запишите, пожалуйста, спаниеля на стрижку, но он немного волнительный. А что значит волнительный? Кусается. Говорю: хорошо, приходите в наморднике, подстрижем в вашем присутствии. А она мне: «Ой, так он же меня сожрет, пока я буду намордник надевать». То есть, вас он сожрет, а грумер - это не человек?» - возмутилась Ульяна Грибенюк столь неуважительному отношению. Она подчеркнула, что агрессивное животное лучше отвести к кинологу.

Миф № 9: Под колтунами теплее

«Не надо состригать колтуны, потому что под ними собачке теплее», - считают некоторые владельцы. Обычно грумеры слышат такие просьбы в зимний сезон. При этом в холодное время года колтун промокает целиком, впитывая снег, воду и грязь. Собака не успевает высохнуть, кожа под колтунами преет, животное снова выходит на улицу с влажной шерстью и замерзает.

«Это очень плохо и вредно. Лучше состричь колтун целиком и выводить собаку на прогулку в костюмчике, чем отправить на мороз питомца в колтунах. От этого они ещё больше мерзнут. Колтун тянет шерсть, это придаёт дискомфорт. Колтуны не несут никакой пользы животному, всё это глупости», - вынесла вердикт грумер.

Миф № 10: Груминг - это несложно, может каждый

«Груминг - несложно»: сказала хозяйка и случайно отрезала собаке половину уха. «Да что там стричь?» - недоумевает её соседка, смотрит видео в интернете и самостоятельно подстригает своего пуделя. Потом обе идут исправлять «шедевр» к грумеру, а в худшем случае - к ветеринару.

«Грумер - это профессия, которой надо учиться. Мы всё время получаем новые знания, совершенствуем умения. Нельзя прийти с улицы и начать стричь всех. Каждая порода индивидуальна, типы шерсти разные. Жестокошерстные породы собак триммингуются, но тоже по-разному: нельзя тримминговать джек-рассел-терьера и цвергшнауцера одинаково. Длинношерстные стригутся. Двойной тип шерсти, нестригущиеся - у них свой уход. Гладкошерстные - экспресс-линька. Много нюансов надо знать», - подчеркнула Ульяна Грибенюк.

Да что тут говорить, даже помыть кошку - это наука. Не каждый знает, что нельзя поливать её струёй из душа, что вода должна быть горячее той, в которой моются люди. Что лапы должны стоять не в скользком тазу, а на полотенце. Шампунь следует наносить на сухую шерсть мочалкой, после чего смывать пену из ковша.

Миф № 11: Раньше никого не стригли, глупая мода

«Раньше такого не было, всё это глупости и влияние моды», - это слышал, наверное, каждый собачий парикмахер. Но и это неправда. Например, в 80-х годах прошлого века были очень популярны эрдельтерьеры. Это триммингующаяся порода, и в Советском Союзе такие услуги оказывались.

«Пуделей стригут уже лет двести, наверное. В царской России при псарне всегда были люди, которые ухаживали за собаками: не только воспитание, но и уход за шерстью. Есть китайские фрески XIV века, где изображены грумеры. Собаками китайских императоров считались пекинесы - у них длинная густая шерсть, за которой нужен уход. И были люди, которые этим занимались», - рассказала Ульяна Грибенюк. А упоминания о кошачьем уходе встречаются со времён Древнего Египта.

Сейчас профессия грумера в России внесена в официальный реестр. До этого грумеров зачастую называли парикмахерами для животных, но говорили об этом редко. «Может быть, стеснялись. Но это всегда было. На одном из мастер-классов я познакомилась с женщиной, которая сказала: «Я работаю с тех времён, когда водить собаку к грумеру было стыдно». Люди стеснялись привозить к ним собак, потому что боялись осуждения соседей, мол, «чего, сам собаку подстричь не можешь?» - пояснила Ульяна Грибенюк.

К тому же, несколько десятков лет назад многие собаки не требовали какой-то особенной стрижки. Не были так распространены мелкие декоративные породы, которые обязательно нужно стричь - шпицы, бишоны, йорки.

Миф № 12: Груминг - это необоснованно дорого

Услуги грумера стоят не слишком дешево, но и не заоблачно дорого. От мужчин можно часто услышать: «Ого! Да мне самому постричься дешевле, чем подстричь собаку». Женщины так почему-то не говорят.

«Парикмахер стрижёт вас, моет голову - и всё. В это время вы вряд ли пытаетесь укусить мастера, не вертитесь, не пытаетесь сбежать, как это делают животные. Парикмахер не чистит вам уши, глаза, не подстригает ногти. Не моет и не сушит вас целиком. Поэтому груминг стоит дороже, чем мужская стрижка «под Котовского», - пояснила принцип формирования цен на грумерские услуги Ульяна Грибенюк.

Кроме того, косметика для животных стоит значительно дороже, чем человеческая. То же касается оборудования, инструментов для проведения процедур. Прибавьте сюда коммунальные платежи, налоги и работу мастера.

Об уходе за шерстью четвероногих друзей существует множество мифов, о которых важно знать во избежание ошибок и нанесения вреда здоровью питомца. Подробнее о том, какие процедуры нужны домашним кошкам и собакам, и как подготовиться к визиту в салон, смотрите здесь.

Ульяна Ловыгина