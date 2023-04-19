Общество

«Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись первого выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля.

Гостем студии стала профессиональный грумер Ульяна Грибенюк. Она рассказала радиослушателям, как правильно ухаживать за внешностью домашних животных.

Кому нужны стрижки? Зачем красить собак и делать им маникюр? Могут ли некоторые «хотелки» хозяев навредить питомцу? Надо ли кошкам и собакам перед визитом к грумеру давать успокоительные? Об этом и многом другом — в эфире.

«Зверье мое» - проект о жизни братьев наших меньших. Советы ветеринаров и кинологов, душещипательные истории зоозащитников, невероятный опыт владельцев экзотов... Можно ли научить собаку танцевать, как отучить кошку драть диван и сложно ли держать дома змей? Об этом и многом другом ведущая программы Ульяна Ловыгина будет беседовать с экспертами.