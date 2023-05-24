Общество

Борис Елкин поблагодарил полицейских за поимку вандала, который поджег баскетбольный щит в парке Гагарина в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин поблагодарил полицейских за поимку вандала, который поджег баскетбольный щит в парке Гагарина, в своем Telegram-канале.

Фото: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

«Спасибо полиции за оперативную работу! Надеюсь, что неотвратимость наказания заставит людей задумываться, прежде чем совершать подобные поступки. И уверен, что любящих свой город псковичей гораздо больше!» – отметил глава города.

Борис Елкин добавил, что в поджоге баскетбольного щита в парке Гагарина подозревают мужчина, которому мешал шум от спортивной площадки. Дело квалифицировали как «вандализм». За порчу имущества в общественном месте злоумышленнику грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо арест.