Происшествия

Полицейские нашли подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки в Пскове

Полицейские установили подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки в парке имени Гагарина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

По версии следствия, в Пскове 22 мая ночью в парке имени Гагарина, расположенном на улице Гущина, неизвестный на детской площадке поджег баскетбольный щит с кольцом. Об этом факте в полицию сообщили очевидцы произошедшего.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемым оказался житель Пскова 1970 года рождения.

В настоящее время отдел дознания УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Проводятся необходимые следственные действия.