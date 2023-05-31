Общество

Женщины в Псковской области в 2022 году родили свыше полутора тысяч первенцев

Женщины в Псковской области в 2022 году родили 1 533 первенца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По предварительным данным, в 2022 году в Псковской области родились 4 316 малышей, среди них мальчиков на 78 больше, чем девочек. По очередности рождения у матери в 2022 году первенцев родилось 1533, вторых детей – 1488, третьих – 787, четвертых и последующих детей – 496.

В целом по области рождаемость составила 7,3 родившихся на 1000 человек населения.

Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в городах Псков (8,7) и Великие Луки (7,4). Лидерами среди районов области стали Псковский – 8,8 и Островский – 7,6 родившихся на 1000 человек населения.

Ранее сообщалось, что численность постоянного населения в Псковской области снижается.