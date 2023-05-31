Общество

НЛО в Псковской области: какие загадочные объекты посещали наше небо

Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Такое заявление сделал профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на полях конференции в Нью-Йорке.

Вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна 100%, подчеркнул он. Эксперт предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного.

«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?» — цитирует его Daily Mail.

Напомним, в Псковской области о появлении неопознанных летающих объектов неоднократно сообщали местные средства массовой информации. Так, например, в 2011 году газета «Курьеръ» со слов очевидцев писала о том, что пятеро псковичей ранее стали свидетелями появления в регионе неопознанных летающих объектов.

«Мы думаем, что эпизодов гораздо больше, - отмечал пскович, член организации по исследованию аномальных явлений «Мир» Сергей Блохин. - Просто люди по понятным причинам не спешат о них сообщать, да и, собственно, кому? В милицию? Еще и соседи засмеют».

Например, 20 сентября 2009 года в районе 2:00 летал, по свидетельствам очевидцев, НЛО над Псковом. «Мы с другом гуляли около церкви Успения с Пароменья, что на Ольгинской набережной. С юго-востока показался красный объект, который двигался на север. Причем, двигался бесшумно. Несколько раз он менял направление, что явно не соответствовало поведению метеорита, спутника или какого-либо зонда. По размерам объект был гораздо меньше видимого диска Луны, но крупнее (примерно раза в три), чем Юпитер», - рассказал местный житель.

В тот же год 3 октября объект треугольной формы в небе над Псковом наблюдал Александр Павлов. «НЛО не спеша, со скоростью менее, чем у самолета, пролетал над педагогическим университетом в сторону Центрального рынка. НЛО испускал три белых, отливающих синевой световых луча непосредственно из углов "треугольника", внутри которого также горели огоньки», - поделился он.

Кроме того, пенсионерка Елена Хренова из деревни Быстрецово в 1:00 видела зависший над ней ярко-красный шар. Ей даже показалось, что «из шара на нее смотрит лицо». А в псковской деревне Неелово Александр Нишанов и две его дочери видели на высоте 50 метров от земли «сигарету»: длинный объект коричневого цвета с отверстиями, похожими на иллюминаторы. Над местом, на которым висел объект, заметил, что рожь была сильна примята - как раз по форме НЛО. При этом пахло горелой электропроводкой.

Кроме того, неопознанные летающие объекты заметили над центральной частью Пскова 8 ноября 2012 года в районе 10:00. Так, мужчина видел низколетящие над городом желто-оранжевые объекты. Один из них двигался параллельно земле на уровне облаков с восточной части города на западную. Затем он стал под углом подниматься в облака.

Товарищ думал, что объект пролетит насквозь, и стал ждать его на другой стороне облака, но его движение в воздухе на какое-то время прекратилось, потом НЛО резко сменил направление и улетел. С земли поднялись еще три такие же точки, соединились и улетели.

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Осенью 2013-го в воскресенье над Псковом видели НЛО в виде ярко светящейся вертикально расположенной сигары.

25 января 2022 года зафиксировала НЛО в районе города Острова. «Видела два объекта. Один из них - крупно, над шоссе, над собой. Не дрон, не метеорит, не самолет/вертолет. Не метеозонд», - поделилась женщина.

В августе прошлого года пскович запечатлел на видео светящийся объект в небе. Скептические настроенные участники группы предположили, что это фонарь на столбе, спутник, дрон или самолет.

Напомним, имеется множество гипотез о происхождении НЛО.