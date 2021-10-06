Интерактив: НЛО в небе над Псковской областью?

С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта

Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО

Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале

Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби

Несколько сотрудников администрации Псковской области заразились COVID-19