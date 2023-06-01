Общество

Пляжный сезон открылся в Великих Луках

Пляжный сезон сезон в Великих Луках 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В этот же день состоялась общественная приемка территории.

Депутаты Великолукской городской Думы Константин Максимов и Сергей Макаров совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства проверили готовность пляжа к купальному сезону.

Там установлены скамейки, урны, зонтики и раздевалки. На протяжении всего летнего сезона на пляже будут работать спасатели. Для них обустроен специальный вагончик, где, в случае необходимости, специалисты смогут оказать первую медицинскую помощь.