Общество

В Пскове могут появиться новые пляжи

Какие действия предприняты, чтобы с первого летнего дня псковичи смогли искупаться и позагорать, рассказал руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в радиопрограмме «Эхо города» в эфире «ПЛН FM».

За подготовку городского пляжа в администрации Пскова отвечают управление городского хозяйства и комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«Между УГХ и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию городского пляжа, в рамках которого уже проведено водолазное обследование дна акватории пляжа, выполнены работы по рекультивации песчаного покрытия и установлены буйки. 31 мая выполнена поставка оборудования: 3 раздевалки, спасательный пост, скамейки, урны, информационные стенды, биотуалеты. Также заключен контракт на оказание услуг спасательного поста, где с 1 июня по 31 августа с 10 до 22 часов будет организовано дежурство 7 дней в неделю», – рассказал Александр Грацкий.

Кроме того, городские власти на перспективу прорабатывают вопрос модернизации городского пляжа Пскова.

«Всех карт раскрывать не буду. Идея благоустройства пляжа и создания новых есть, и она активно прорабатывается», – заключил он.

Напомним, городской пляж вблизи Мирожского монастыря – это единственное в Пскове место, где купание официально разрешено.