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Общество

Коллектор может общаться с родственниками должника только с их согласия – псковские приставы

05.06.2023 20:39|ПсковКомментариев: 0

Коллектор может общаться с родственниками и соседями должника только с их согласия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В управлении напомнили о том, что изменён порядок взаимодействия коллекторов с членами семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами. Чтобы контактировать с ними по поводу просроченной задолженности, кредиторам или коллекторам теперь необходимо получить их письменное согласие. Данное согласие должны оформить отдельным документом.

Ранее согласие давал сам должник, указанные лица могли лишь выразить своё несогласие. Теперь родственники должника, соседи и иные лица могут и отозвать согласие. До изменений в закон это право было только у должника.

Если действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, либо с должником взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, то он вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение доводов в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления по адресу: Псков, Текстильная, 3, и по электронной почте mail@r60.fssprus.ru.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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