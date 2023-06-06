Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
Счастливое материнство
трудяга на отдыхе
«Хроники панголинов»: билеты на предпоказ
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
2ГИС 10 лет в Пскове
«Опальное» время
Господин Рейтингомер
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
«Истфакт» Линия Сталина
Надежные стоматологии Пскова
 
 
 
ещё Общество 06.06.2023 13:480 Роспотребнадзор проверяет наливайки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром 07.06.2023 08:460 В школах России введут черчение 07.06.2023 08:250 Законопроект об использовании в рекламе только русского шрифта рассматривают в Госдуме 07.06.2023 07:390 В Европейскую Россию ненадолго возвращается лето – синоптики 07.06.2023 07:000 В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса 06.06.2023 21:400 Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 9 июня
 
 
 
Самое популярное 05.06.2023 09:515 Шестеро россиян умерли, отравившись сидром 05.06.2023 20:574 Скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах» 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО 31.05.2023 20:505 Столб дыма поднялся над Псковом. ФОТО 03.06.2023 09:000 В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Законопроект об использовании в рекламе только русского шрифта рассматривают в Госдуме

07.06.2023 08:25|ПсковКомментариев: 0

Российским чиновникам с 2025 года запретят использовать иностранные слова, за исключением тех, аналогов которым нет в русском языке. А в ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект об очередных мерах защиты «великого и могучего». Для этого собираются ввести табу на англицизмы и латиницу в вывесках. Власти Краснодара уже приняли такое решение, и в комитете Госдумы по культуре считают его правильным. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект об использовании в рекламе исключительно русского шрифта.

На центральных улицах российских городов слишком много названий кафе и магазинов на иностранных языках, заявила в декабре 2022 года на пленарном заседании Госдумы глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Она обратила внимание, что это не только «московская болезнь», это есть и в других городах. «Статистика такая: на 30-50% на центральных улицах больше вывесок латиницей, чем вывесок на русском языке», — приводит слова Ямпольской «Парламентская газета». По ее словам, из-за этого, когда идешь по городу, непонятно, в какой стране живешь и какой язык является государственным.

Вскоре в комитете по культуре разработали законопроект об ужесточении борьбы с англицизмами и латиницей. «Пакет законопроектов по дальнейшей защите русского языка готов. Консультации с ведущими отечественными специалистами в области языкознания проведены», — написала Ямпольская в своем Telegram-канале 29 мая. Она посоветовала российским городам брать пример с Краснодара, где уже ввели запрет иностранных вывесок.

Депутаты Городской думы Краснодара на прошлой неделе единогласно проголосовали за изменения в правилах благоустройства города, сообщил в Telegram-канале мэр Евгений Наумов. «Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок», — уточнил он. Поправки вступят в силу 1 сентября 2023 года. К этому времени в городе предстоит переименовать все, что называется не по-русски, включая торговые автоматы, исключение составят только зарегистрированные товарные бренды.

«Молодцы. Просто молодцы. Практически ровно то, что я уже несколько лет пытаюсь продвинуть на федеральном уровне», — прокомментировала Елена Ямпольская решение краснодарских депутатов.

По закону «О государственном языке» вся реклама в стране должна быть на русском, но это правило повсеместно нарушают, используя заимствованные слова и иностранные шрифты. Запретить латиницу в рекламе предложили сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков — внесенный ими законопроект сейчас готовится к первому чтению. Авторы считают, что в рекламных роликах и на билбордах можно использовать только русские буквы, а исключение сделать только для фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

Как ранее сказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, писать латинскими буквами русские слова — это неуважение к родному языку.

А по словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, русский алфавит играет объединяющую роль в обществе. «Кириллическая письменность — это основа нашего культурного кода, которая дает возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры», — сказала сенатор.

Президент Владимир Путин 28 февраля подписал закон, который установил статус русского как языка государствообразующего народа и ввел понятие «нормы современного русского литературного языка». Эти нормы зафиксируют на специальных информационных ресурсах, в словарях, грамматиках и справочниках. Также планируют проводить обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов. Специальная комиссия с участием лингвистов проверит, насколько грамотно написаны документы. Правила работы комиссии и ее состав определит правительство.

Закон запретил должностным лицам использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Чиновникам придется обходиться без «секвестирования», «стагнации», «минимизации» и других подобных заимствований. Такие же правила введут для государственных информационных систем и в сфере образования. Но эти нормы вступят в силу только с 1 января 2025 года, чтобы госслужащие успели подготовиться, а эксперты — разработать справочники.

При обсуждении документа на пленарном заседании Госдумы многие депутаты говорили, что за нарушение закона «О государственном языке» следует установить административные штрафы.

«Безусловно, за это надо штрафовать, система наказаний должна быть, — сказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. — Но принятый закон — отложенного действия, и до его вступления в силу предстоит разработать справочники и методики и закрепить там нормы современного русского языка. Силовая исполнительная система должна иметь четкие указания, за что конкретно штрафовать нарушителей». В ином случае будет много разночтений, что считать нормой, а что — нарушением, считает парламентарий.

Теги: #Госдума #вывески
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?
В опросе приняло участие 183 человека
07.06.2023, 08:460 В школах России введут черчение 07.06.2023, 08:250 Законопроект об использовании в рекламе только русского шрифта рассматривают в Госдуме 07.06.2023, 08:110 Кирпичный декор Большой звонницы восстанавливают в Псково-Печерском монастыре 07.06.2023, 07:570 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове
07.06.2023, 07:390 В Европейскую Россию ненадолго возвращается лето – синоптики 07.06.2023, 07:210 Способная обходиться без пищи великолучанка пропала в тверской деревне, она склонна к потере памяти 07.06.2023, 07:000 В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса 06.06.2023, 22:000 Работник пивоварни утонул в чане с алкоголем
06.06.2023, 21:400 Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 9 июня 06.06.2023, 21:240 Псковский театр драмы покажет премьеру к 225-летию со дня рождения Пушкина 06.06.2023, 21:200 С июня протезы в Псковской области можно будет получить по электронному сертификату 06.06.2023, 21:181 Около 20 псковских школьников посетили фестиваль «Движение первых» в Москве
06.06.2023, 21:110 «Великолукская олимпийская академия» нашла новых партнеров в Белоруссии 06.06.2023, 21:050 Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют 11 июня из-за велогонки 06.06.2023, 21:001 Студенты Псковского колледжа искусств победили в отборочном этапе олимпиады по дизайну 06.06.2023, 20:540 Модуль для сбора вторсырья установили на Новом рынке в Опочке
06.06.2023, 20:400 Межрегиональный этап фестиваля «Локобол-РЖД» состоится в Пскове 06.06.2023, 20:290 Желающих приглашают поработать на полях Псково-Печерского монастыря 06.06.2023, 20:210 «Ира, это ты?»: мошенница заплакала в разговоре с доверчивой псковичкой 06.06.2023, 20:202 «Война и мир» стала самой популярной цифровой классической книгой в России
06.06.2023, 20:150 «Гонки по вертикали»: Время Ч, эксклюзив от губернатора и страсти по Урганту. ВИДЕО 06.06.2023, 20:110 Пскович потерял телефон и стал жертвой мошенника при попытке его вернуть 06.06.2023, 20:030 Причину подтоплений улицы Николая Васильева выявили в Пскове 06.06.2023, 20:000 Лекция о формировании Псково-Печерского монастыря в XVI веке пройдет в Пскове
06.06.2023, 19:500 Концерт «Грани органа» пройдет в Пскове 06.06.2023, 19:400 Очередные обучающие семинары проведут псковские налоговики 06.06.2023, 19:200 Президент наградил орденом Мужества Захара Прилепина 06.06.2023, 19:130 День рождения Пушкина отметили в Нью-Дели
06.06.2023, 19:120 Псковичей просят пройти опрос об изменении уровней высшего образования 06.06.2023, 19:100 На какие заболевания может указывать частое высыпание герпеса, рассказал иммунолог 06.06.2023, 18:590 Губернаторский симфонический оркестр даст концерт на свежем воздухе в Гдове 06.06.2023, 18:450 Гадания по Онегину и рыбалка: Пушкинский день отмечают в Пскове
06.06.2023, 18:390 До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 7 июня 06.06.2023, 18:270 Студенты-фотографы проходят практику в Псковском музее-заповеднике 06.06.2023, 18:150 Волчатам из пушкиногорского «Зоограда» Мраку и Сумраку исполнился один год 06.06.2023, 18:040 Выставка «Голубым и зелёным» московского художника-иллюстратора откроется в Пскове
06.06.2023, 18:000 Итоги весеннего месячника по благоустройству подвели в Великих Луках 06.06.2023, 17:590 С главным дирижером Государственной академической хоровой капеллы России познакомили псковичей 06.06.2023, 17:580 Управляющие организации Великих Лук подвели итоги работы за день 06.06.2023, 17:550 Членам профсоюзов СЗФО планируют предоставлять скидки в санаториях в Сочи
06.06.2023, 17:510 Двух печерян лишили свободы за кражу из дома 06.06.2023, 17:460 Вера Баданина: Укус клеща может сопровождаться развитием нескольких заболеваний у собак 06.06.2023, 17:420 О льготах для владельцев гаражей напомнили псковичам 06.06.2023, 17:380 Спортсмены из Струг Красных выступят на фестивале Viki Fest в Пскове
06.06.2023, 17:320 Парк современного искусства: нужна ли такая площадка Пскову? 06.06.2023, 17:230 Опубликована афиша Всероссийского хорового фестиваля в Пскове 06.06.2023, 17:203 Пскович предложил знакомой выпить и лишился смартфона 06.06.2023, 17:130 «Кузница»: Лето, омраченное клещами – как бороться с ростом числа кровососущих? ВИДЕО
06.06.2023, 17:090 Собака укусила велосипедиста в микрорайоне Терехово. ФОТО 06.06.2023, 17:080 Около 60% псковских компаний намерены расширить штат до конца года 06.06.2023, 17:020 Пожилые жительницы Пскова и Великих Лук фиктивно зарегистрировали россиян 06.06.2023, 16:540 Елена Припутенко перечислила места, где клещи поджидают жертву
06.06.2023, 16:510 Профсоюзные «первички» хотят создать во всех хозяйствующих субъектах Псковской области 06.06.2023, 16:390 С начала года при пожарах в Псковской области погибло 40 человек 06.06.2023, 16:260 Экс-руководитель аппарата правительства Псковской области показал затопленную Новую Каховку. ВИДЕО 06.06.2023, 16:174 С новой клещевой инфекцией столкнулись в Псковской области
06.06.2023, 16:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 июня 06.06.2023, 16:060 «Гонки по вертикали»: Время Ч, эксклюзив от губернатора и страсти по Урганту 06.06.2023, 16:030 Монтаж площадок эногастрономической ярмарки «Виноград» идёт в Финском парке Пскова 06.06.2023, 15:490 Почему присосавшегося клеща нельзя давить, ответила глава псковского Роспотребнадзора
06.06.2023, 15:480 Детское лето 06.06.2023, 15:391 Высший совет ЛДПР рекомендовал выдвинуть Антона Минакова кандидатом на выборы губернатора Псковской области 06.06.2023, 15:330 Фестиваль «Нужные люди» состоялся в Пскове 06.06.2023, 15:240 Букинистический магазин закрывается в Пскове
06.06.2023, 15:180 Иностранные журналисты увидели запуск производства нового вида БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер» 06.06.2023, 15:170 Неделя творчества в Псковской области: открыта регистрация на третий заезд форума «Истоки» 06.06.2023, 15:080 Псковский театр драмы празднует День русского языка онлайн-проектом 06.06.2023, 14:560 Владимир Кузь об отчете губернатора, непростой ситуации с 700-летием Гдова и оппозиции
06.06.2023, 14:460 Покровскую башню в Пскове закроют для посещения 7 июня 06.06.2023, 14:360 Подозреваемого в краже телефона задержали росгвардейцы в Великих Луках 06.06.2023, 14:220 Георгий Василевич: День рождения Пушкина — это наш большой всероссийский семейный праздник 06.06.2023, 14:180 В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское — Черская
06.06.2023, 14:130 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об отчете правительства Псковской области. ВИДЕО 06.06.2023, 14:080 Память Александра Пушкина почтили у его могилы в Святогорском монастыре 06.06.2023, 13:480 Роспотребнадзор проверяет наливайки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром 06.06.2023, 13:341 Лесовосстановительные работы в Псковской области выполнили на площади почти 2 тысячи га
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru