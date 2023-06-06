Общество

Законопроект об использовании в рекламе только русского шрифта рассматривают в Госдуме

Российским чиновникам с 2025 года запретят использовать иностранные слова, за исключением тех, аналогов которым нет в русском языке. А в ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект об очередных мерах защиты «великого и могучего». Для этого собираются ввести табу на англицизмы и латиницу в вывесках. Власти Краснодара уже приняли такое решение, и в комитете Госдумы по культуре считают его правильным. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект об использовании в рекламе исключительно русского шрифта.

На центральных улицах российских городов слишком много названий кафе и магазинов на иностранных языках, заявила в декабре 2022 года на пленарном заседании Госдумы глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Она обратила внимание, что это не только «московская болезнь», это есть и в других городах. «Статистика такая: на 30-50% на центральных улицах больше вывесок латиницей, чем вывесок на русском языке», — приводит слова Ямпольской «Парламентская газета». По ее словам, из-за этого, когда идешь по городу, непонятно, в какой стране живешь и какой язык является государственным.

Вскоре в комитете по культуре разработали законопроект об ужесточении борьбы с англицизмами и латиницей. «Пакет законопроектов по дальнейшей защите русского языка готов. Консультации с ведущими отечественными специалистами в области языкознания проведены», — написала Ямпольская в своем Telegram-канале 29 мая. Она посоветовала российским городам брать пример с Краснодара, где уже ввели запрет иностранных вывесок.

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Депутаты Городской думы Краснодара на прошлой неделе единогласно проголосовали за изменения в правилах благоустройства города, сообщил в Telegram-канале мэр Евгений Наумов. «Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок», — уточнил он. Поправки вступят в силу 1 сентября 2023 года. К этому времени в городе предстоит переименовать все, что называется не по-русски, включая торговые автоматы, исключение составят только зарегистрированные товарные бренды.

«Молодцы. Просто молодцы. Практически ровно то, что я уже несколько лет пытаюсь продвинуть на федеральном уровне», — прокомментировала Елена Ямпольская решение краснодарских депутатов.

По закону «О государственном языке» вся реклама в стране должна быть на русском, но это правило повсеместно нарушают, используя заимствованные слова и иностранные шрифты. Запретить латиницу в рекламе предложили сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков — внесенный ими законопроект сейчас готовится к первому чтению. Авторы считают, что в рекламных роликах и на билбордах можно использовать только русские буквы, а исключение сделать только для фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

Как ранее сказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, писать латинскими буквами русские слова — это неуважение к родному языку.

А по словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, русский алфавит играет объединяющую роль в обществе. «Кириллическая письменность — это основа нашего культурного кода, которая дает возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры», — сказала сенатор.

Президент Владимир Путин 28 февраля подписал закон, который установил статус русского как языка государствообразующего народа и ввел понятие «нормы современного русского литературного языка». Эти нормы зафиксируют на специальных информационных ресурсах, в словарях, грамматиках и справочниках. Также планируют проводить обязательную лингвистическую экспертизу законопроектов. Специальная комиссия с участием лингвистов проверит, насколько грамотно написаны документы. Правила работы комиссии и ее состав определит правительство.

Закон запретил должностным лицам использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Чиновникам придется обходиться без «секвестирования», «стагнации», «минимизации» и других подобных заимствований. Такие же правила введут для государственных информационных систем и в сфере образования. Но эти нормы вступят в силу только с 1 января 2025 года, чтобы госслужащие успели подготовиться, а эксперты — разработать справочники.

При обсуждении документа на пленарном заседании Госдумы многие депутаты говорили, что за нарушение закона «О государственном языке» следует установить административные штрафы.

«Безусловно, за это надо штрафовать, система наказаний должна быть, — сказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. — Но принятый закон — отложенного действия, и до его вступления в силу предстоит разработать справочники и методики и закрепить там нормы современного русского языка. Силовая исполнительная система должна иметь четкие указания, за что конкретно штрафовать нарушителей». В ином случае будет много разночтений, что считать нормой, а что — нарушением, считает парламентарий.