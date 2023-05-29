Общество

В российском городе-миллионнике запретили вывески на иностранном языке

Гордума Краснодара планирует избавить город от вывесок на иностранных языках. С этой целью были внесены изменения в Правила благоустройства города, которые действуют с 2013 года, сообщает RuNews24.

Евгений Наумов, мэр Краснодара, считает, что такая мера позволит привести архитектурный области краевой столицы к единому стандарту.

Вывески на иностранных языках, за исключением зарегистрированных товарных знаков, станут вне закона уже с 1 сентября 2023 года.

Инициатором этой идеи стал градоначальник Наумов. Он считает названия на иностранных языках непатриотичными. По словам мэра Краснодара, в Вашингтоне или Лондоне не встретить 90% вывесок на русском языке.

Кроме того, изменения коснутся внешнего вида остановок и торговых павильонов.