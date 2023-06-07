Общество

Представительство Псковской области скоро откроется в Москве

Представительство Псковской области скоро откроется в Москве на территории комплекса зданий администрации президента РФ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«В рамках рабочей поездки в Москву проконтролировал ход работ в представительстве Псковской области, которое находится на территории комплекса зданий администрации президента РФ. Рад сообщить, что уже скоро оно откроет свои двери. Основные работы завершатся в течение месяца, и уже в июле Представительство начнёт полноценную работу», - написал глава региона.

Как уточнил губернатор, открытие позволит региону более тесно взаимодействовать с федеральными органами власти, чаще проводить встречи с потенциальными инвесторами – функционально все возможности для этого предусмотрены.

«Мы долго добивались, чтобы этот проект был реализован. И я уверен, что он позволит привлечь в регион дополнительные средства как бюджетные, так и частные инвестиции», - добавил Михаил Ведерников.