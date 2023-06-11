Общество

Елена Косенкова: Школьнику в костюме этикет не позволит себя плохо вести

Если мальчик наденет в школу костюм, он будет меньше баловаться и хулиганить. Такое мнение генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вот, представляете, идет в школу мальчишка. И вот когда он идет в костюме, он не будет баловаться хулиганить, он уже будет вести себя по-другому, потому что этикет не позволяет себя плохо вести», - сказала Елена Косенкова.

Она напомнила, что изначально швейная фабрика, которую гостья студии сегодня возглавляет, шила костюмы для мужчин. Но после развала Советского Союза производство начало выпускать и костюмы для детей.