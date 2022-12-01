Общество

Школьная форма: буржуазный пережиток или путь к дисциплине?

В Минпросвещения снова задумались о введении в России единой школьной формы — соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Сейчас учебные заведения вправе сами устанавливать дресс-код для учащихся. Как правило, требования ограничиваются классическим стилем и определенной цветовой гаммой. А в некоторых учреждениях внешнему виду детей вовсе не уделяют никакого внимания.

Псковская Лента Новостей выяснила, во что одеваются псковские школьники, сколько это стоит, какие плюсы и минусы подразумевает возвращение к практике советских времён.

Дешёвое разваливается

Впервые школьную форму в России ввели в 1834 году, но после Октябрьской революции её отменили, посчитав буржуазным пережитком. С 1947-го года школьников опять обязали придерживаться единых стандартов в одежде. После распада Советского Союза фартуки, коричневые платья и форменные костюмы ушли в небытие, школы получили право самостоятельно принимать решение о гардеробе учащихся. По сути, после этого родители одевали детей по принципу «что нашли, в том и отправили», так как лишних денег ни у кого не было.

В 2013 году вступил в силу закон «Об образовании», и регионам разрешили устанавливать типовые требования к школьной форме. Тогда же в Госдуму поступил законопроект от депутата ЛДПР Михаила Дегтярева, который предлагал ввести единые требования к внешнему виду учащихся по всей стране. Однако предложение не нашло поддержки.

Сейчас, по мнению некоторых экспертов, инициатива может пройти. Особенно, учитывая тенденцию возвращения российских школ «ко всему лучшему, что когда-то было в советской системе образования». Напомним: учебная неделя во всех школах страны теперь начинается с аналога советской политинформации - «Разговора о важном», рассматривается возможность введения начальной военной подготовки и т.д. А там и до красных галстуков недалеко.

По факту школьная форма уже введена, просто каждое учреждение устанавливает свои требования. К примеру, в школе № 2 города Пскова ученики обязаны носить одежду сине-голубых тонов. Для девочек допускаются синие юбка/сарафан/брюки, голубые рубашки/блузки/водолазки. Кеды и кроссовки на сменку брать нельзя - только туфли, балетки, тапки. Есть требования и к внешнему виду на уроках физкультуры.

Повседневный вариант

Псковичку Марину, дочь которой учится в шестом классе этого учреждения, такой вариант вполне устраивает: ребёнок знает, что в школу можно носить только это, не просит костюм любимого героя. Это удобно и в части подбора одежды: «Купил одежду в начале года, и голова не болит».

Горожанка считает, что ограничение только по цвету дает возможность ребенку выглядеть красиво, чувствовать себя комфортно, к тому же, всегда есть выбор.

При этом Марина категорически не поддерживает идею единой школьной формы для всей страны. «Будет ажиотаж в конце лета, значит, цены заломят, и попробуй ещё на ребенка подбери, все же разные: высокие, маленькие, худые, полные», - уточнила она.

В этом году школьная одежда для ребенка обошлась ей в 7400 рублей. На эти деньги были куплены две голубые блузки, двое синих брюк, лосины и белая футболка. Обувь шла отдельной строкой в бюджете: на кроссовки для уроков физкультуры потрачено около 2 тысяч рублей, на туфли - еще примерно 2,5 тысячи.

Парадный вариант

Конечно, можно было бы сэкономить и приобрести всё необходимое в дешевых магазинах. «Но опыт показал, что совсем дешевое, особенно обувь, очень быстро разваливается. Кроме того, ноги потеют, и вообще некомфортно», - объяснила Марина. Обувь она покупает в популярных магазинах, рассчитанных на людей со средним достатком, либо заказывает на маркетплейсе. «Можно выбрать фасон, размер, почитать отзывы, подождать скидку, прийти в удобное для тебя время в пункт выдачи недалеко от дома и всё спокойно померить», - отметила плюсы такого решения псковичка.

«Можно без штанов остаться»

Мама первоклассницы Юлия тоже не стала экономить и в преддверии 1 сентября заказала одежду в интернете. Её дочь учится в 10-й школе, где обязательно ношение формы. Одежда должна быть строгой, джинсы запрещены, на выбор классу только цвет - чёрный, синий, допускаются вещи в клетку. Обувь должна быть классическая и удобная — к примеру, туфли и кроссовки на физкультуру.

В петербургском онлайн-магазине Юлия купила детский сарафан за 11 тысяч рублей, еще за два заплатила 8 000 рублей на популярном маркетплейсе. Также пришлось купить 4 блузки - парадные и повседневные (белые и синие соответственно) стоимостью от 1000 до 2000 рублей каждая, теплую кофту за 1500, колготки и прочую необходимую девочкам мелочь. Юлия заметила, что быстро осознала разницу между сарафаном за 4 и за 11 тысяч - второй не мнется и выглядит, «как из магазина», даже сразу после стиральной машины.

Идею введения единой формы псковичка категорически не поддерживает. «Сейчас можно при желании найти форму по кошельку, даже с «Авито» при необходимости. С единой формой так не прокатит, будет какое-нибудь аккредитованное школой ателье с задранными ценами и отвратительным качеством», - озвучила опасения Юлия.

Она добавила, что в целом форма - это не плохо, но по факту дети носят её до 5-го класса. «Потом все ходят, как хотят», - поделилась наблюдениями горожанка. Юлии ближе другой подход, который используется во многих столичных школах, где нет дресс-кода, главное - чтобы ребёнок учился.

А многодетный отец Алексей из Печор уверен, что единая форма однозначно нужна, так как это поспособствует устранению неравенства, в школе не будут «гнобить» тех ребят, родители которых не могут купить дорогие вещи. «И вообще, одинаковая форма смотрится лучше, чем кто во что горазд. Всегда и во все времена форма была эталоном красоты и порядка. А беспорядка в наше время, увы, полно», - считает Алексей.

Его младшие дети учатся в печорской гимназии № 1 — один в 7-м, второй - в 9-м классе. Там требования к одежде менее строгие, чем в школах областного центра. Мальчикам достаточно носить брюки или строгие, чëрные джинсы и светлую рубашку. Алексей покупает всё это в недорогих магазинах, «иначе без штанов можно остаться». «Полностью одеть ребёнка в школу - половина, а то и больше средней зарплаты», - заметил житель Печор и напомнил, что дети каждый год растут.

На разницу в благосостоянии людей обратила внимание и представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. По ее мнению, в случае введения единой школьной формы дети начнут уделять больше внимания учебе, а не внешнему виду. «Очень важно, чтобы не было социального неравенства: один ребенок одет дороже, кто-то попроще. Если дети будут в едином стиле, они не будут думать, что у кого-то лучше, у кого-то хуже», - уверена она.

Аналогичного мнения придерживается депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. Она не умаляет достоинств советской школьной формы, при этом констатирует материальное неравенство населения. В связи с этим депутат уверена, что перед принятием решения о единой форме нужно тщательно проработать вопрос, в том числе с учетом специфики регионов. Важно учесть различия между сельскими и городскими школами. «Ту форму, которую наденут в Великолукском, Невельском районе, возможно, дети из столицы и не захотят надевать», - предположила Татьяна Фомченкова.

Право выбора

Руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни-SOS в Пскове Алина Чернова обратила внимание на еще один важный момент: если государство введет единую школьную форму, неизбежно потребуются меры поддержки для малоимущих и многодетных семей, а также механизм регулирования цен производителей, чтобы исключить коррупционную составляющую.

В целом же она считает, что в системе образования много других проблем, которые требуют вмешательства. А внешний вид школьников и так регулируется рекомендациями школ. «Сейчас все школы придерживаются выбранного стиля, на рынке есть много вариантов одежды на разный бюджет», - констатировала эксперт.

Многодетная мама Ульяна Михайлова в целом положительно относится к озвученной инициативе, но тоже сомневается, надо ли это вводить в масштабе всей страны. По её мнению, сейчас есть более важные вопросы, которые следует рассматривать на уровне Госдумы.

Старшие сыновья Ульяны Михайловой учатся в учреждении, где идентичность в одежде соблюдается. «На мой взгляд, для родителей это проще - не надо ломать голову, во что одеть. Купил два комплекта одежды на полгода, стирай - одевай, стирай-одевай», - озвучила она свою точку зрения и подчеркнула, что действующих требований к внешнему виду учеников более чем достаточно.

А учитель математики и информатики Харлапковской основной школы Палкинского района Любовь Жильцова придерживается противоположной точки зрения. Как педагог старой закалки она уверена, что школьная форма дисциплинирует, поэтому единый стиль пойдет ученикам на пользу. На ее взгляд, важно закрепить требование на законодательном уровне, тогда школы будут вынуждены перейти на единую униформу. А дети смогут самовыражаться в чем-то другом, не в покраске волос и «модных тряпках».

В введении единой школьной формы скорее больше плюсов, чем минусов, утверждает практикующий психолог Олеся Бабурина. Она заметила, что школьную форму ребенок надевает с радостью и гордостью, это дает возможность почувствовать принадлежность к определенной группе, сообществу. И, опять же, дисциплинирует. «Если формы нет, когда ребенок взрослеет, начинается конкуренция, зависть по поводу внешнего вида: кто успешнее, богаче, красивее», - предупредила психолог. Она верит в то, что единая школьная форма поможет детям быть на равных, а если выделяться - то умениями, интеллектом, достижениями. При этом Олеся Бабурина призвала оставить право выбора: возможно, создать несколько вариаций одежды, чтобы не загонять родителей и детей в жесткие рамки.

Дискуссия по поводу введения единой формы в России не утихает уже не первый год, и заинтересованные стороны никак не достигнут консенсуса. Может, законодателям, и правда, пора заняться более насущными вопросами? Внешний вид большинства современных школьников и так вполне благопристойный. А вернуть школу времён СССР всё равно не получится, да и вряд ли стоит это делать.

Ульяна Ловыгина